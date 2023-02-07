Мужчина выпал из окна шестого этажа в Бийске
С различными переломами его доставили в больницу
07 февраля 2023, 13:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В бийском квартале "АБ" 7 февраля из окна шестого этажа выпал мужчина. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Некоторые очевидцы предполагают, что человека могли вытолкнуть наружу. Он приземлился на козырёк подъезда.
С различными переломами, включая перелом спины, бийчанина доставили в Центральную городскую больницу.
Ранее сообщалось, что 49-летний мужчина выпал из окна 12-го этажа многоквартирного дома по проспекту Строителей в Барнауле.
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