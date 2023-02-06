В Следкоме рассказали о гибели мужчины, который упал с 12 этажа в Барнауле

По предварительной информации, смерть 49-летнего барнаульца не носит криминального характера

06 февраля 2023, 16:17, ИА Амител

Фото: sledcom.ru

Следователь выехал на место падения 49-летнего мужчины с 12-го этажа многоквартирного дома по проспекту Строителей в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", в СУ СКР по Алтайскому краю рассказали, что, по предварительной информации, смерть мужчины не носит криминального характера.

"Следственными органами СК по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – заявили в ведомстве.

Напомним, что об инциденте стало известно утром в понедельник, 6 февраля. Причины происшествия пока неизвестны. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.