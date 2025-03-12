"Мы окрепли". Депутат АКЗС объяснил, при каких условиях могут вернуться западные бренды

Руководитель фракции ЛДПР в Алтайском заксобрании Владимир Семенов уверен, что теперь иностранные компании должны бороться за рынок

12 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Торговый центр в Барнауле / Фото: amic.ru

Многие товары алтайских компаний ничем по качеству не уступают западным брендам, которые потенциально могут в ближайшей перспективе вернуться на российский рынок. Об этом в ходе онлайн-форума на сайте АКЗС заявил председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму, председатель фракции ЛДПР Владимир Семенов. Депутат уверен, что российский рынок интересен для иностранных компаний, но процесс возвращения быстрым и простым не будет. При возвращении должны быть учтены интересы именно российских брендов.

Наладили свое производство

"Мы понимаем, что компании, которые будут заходить на рынок повторно, захотят страховать себя дополнительными гарантиями. Но и мы, принимая их, будем ставить те условия, которые бы защищали нашу экономику и исключали повторение тех условий, когда мы в одночасье оказались, например, без запасных частей для техники, сервисного обслуживания оборудования и так далее. Вот этот процесс поиска взаимных обязательств, на мой взгляд, точно сильно затормозит возвращение иностранных компаний на российский рынок", – считает Семенов.

Депутат уверен: по многим направлениям мы сумели уже наладить собственное производство. С учетом курса рубля, с учетом того, что западные товары стали значительно дороже для нас, наш производитель получил преимущество. И вхождение на рынок, который уже занят российским производителем, – это, конечно же, непростая задача для иностранных компаний.

Более дешевые товары

Депутат АКЗС от ЛДПР считает, что приход иностранных компаний не обвалит экономику Алтайского края. Наш регион по-прежнему обеспечивает себя всей линейкой продуктов питания, за исключением некоторых продуктов премиального сегмента. При этом возвращение разрешит отказаться от параллельного импорта и позволит покупать товары по более низким ценам.

Также Владимир Семенов уверен, что российские машиностроители сегодня ничем не уступают иностранным фирмам.

"Если говорить о защите интересов алтайских производителей, то, во-первых, нужно отметить, что сейчас российских производителей защищает слабый рубль. Из-за ослабления рубля наша продукция становится конкурентной не только на нашем рынке, но и на внешнем. Таким образом, сейчас слабый рубль является определенным дополнительным препятствием для вхождения на наш рынок импортной продукции", – добавил депутат.

Владимир Семенов не видит угроз для алтайской экономики. В том числе благодаря субсидиям для отечественных производителей со стороны правительства. Снятие санкций приведет к росту экономики.

"У нас появится возможность уйти от серых схем, параллельного импорта и, соответственно, получить доступ к импортному высокотехнологичному оборудованию. Это, на мой взгляд, даст дополнительный толчок в развитии. Мы уже достаточный объем продукции производим, достигли определенных результатов, и для дальнейшего развития нужны новые возможности, которые нам как раз и сможет обеспечить доступ зарубежных рынков с их технологиями и оборудованием. Более того, у банковского сектора появится доступ к дешевым деньгам", – заключил депутат.

Ранее стало известно, что наметившееся потепление отношений между РФ и США, изменение риторики некоторых стран в отношении Москвы и другие признаки трансформации мирового порядка стали поводом для разговоров не только об урегулировании украинского конфликта, но и возвращении многих крупных западных компаний в Россию.