Мясорубка для головы и эмоциональная зарядка. За что благодарят 2023 год гости amic

Вспоминаем добрые истории и уроки, через которые мы прошли в 2023-м

30 декабря 2023, 07:25, ИА Амител

Каждый из нас вспоминает 2023 год по-разному: кто-то называет его горьким или веселым, счастливым или тяжелым, грустным или успешным. Но на самом деле он такой, каким мы сами его видим. И если вспомнить все добрые истории или уроки, через которые мы прошли, то каждый из нас найдет за что сказать спасибо уходящему году.

Гости "Переговорки" на amic.ru тоже благодарят 2023-й. Блогер и писательница Алеся Казанцева – за "потрясающую мясорубку", на которую стала похожа ее жизнь, руководитель центра "Мой бизнес" Алтайского края Антон Слободчиков – за "эмоциональную зарядку".

Олимпийский чемпион, российский гребец-байдарочник Юрий Постригай утверждает, что за каждой трудностью будет что-то новое и интересное, а астрокоуч Наталья Сова уверена, что 2023-й был таким сложным, потому что нам всем пришлось пережить трансформацию.

А вы за что можете поблагодарить 2023-й? Напишите об этом в комментариях.