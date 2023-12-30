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Мясорубка для головы и эмоциональная зарядка. За что благодарят 2023 год гости amic

Вспоминаем добрые истории и уроки, через которые мы прошли в 2023-м

30 декабря 2023, 07:25, ИА Амител

Каждый из нас вспоминает 2023 год по-разному: кто-то называет его горьким или веселым, счастливым или тяжелым, грустным или успешным. Но на самом деле он такой, каким мы сами его видим. И если вспомнить все добрые истории или уроки, через которые мы прошли, то каждый из нас найдет за что сказать спасибо уходящему году.

Гости "Переговорки" на amic.ru тоже благодарят 2023-й.  Блогер и писательница Алеся Казанцева – за "потрясающую мясорубку", на которую стала похожа ее жизнь, руководитель центра "Мой бизнес" Алтайского края Антон Слободчиков – за "эмоциональную зарядку".

Олимпийский чемпион, российский гребец-байдарочник Юрий Постригай утверждает, что за каждой трудностью будет что-то новое и  интересное, а астрокоуч Наталья Сова уверена, что 2023-й был таким сложным, потому что нам всем пришлось пережить трансформацию.

А вы за что можете поблагодарить 2023-й? Напишите об этом в комментариях.

Елена Пацар и редакция amic.ru / Фото: amic.ru

"Пока мы вместе, мы преодолеем любые трудности". Говорим спасибо уходящему 2023 году

Главный редактор amic.ru Елена Пацар нашла, за что сказать спасибо этому помотавшему нервы году
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