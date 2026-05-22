На Алтае байкер погиб в жестком ДТП с иномаркой

После столкновения мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в районную больницу

22 мая 2026, 13:26, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Кош-Агачском районе вечером 21 мая произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

По предварительным данным, авария случилась около 21:15 неподалеку от села Кош-Агач. 36-летний житель села Мухор-Тархата, управляя мотоциклом Racer RC250 K6, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Hyundai ix35, за рулем которого находилась 46-летняя местная жительница.

После столкновения мотоциклиста с тяжелыми сочетанными травмами доставили в Кош-Агачскую районную больницу. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.