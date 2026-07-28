Без ОГЭ и аттестата. Как устроено обучение в барнаульском колледже "Тьютория"

Студентам предлагают индивидуальные учебные маршруты, поддержку наставников и очный или онлайн-формат

28 июля 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGjgMcm

Студенты / Фото: колледж "Тьютория"

На фоне снижения интереса к учебе в России развивают новые подходы к образованию. Один из них предполагает, что программу адаптируют под особенности студента, его сильные стороны и цели. Такую модель использует частный колледж нового поколения "Тьютория" в Барнауле. В учебном заведении считают, что индивидуальный подход помогает вернуть мотивацию и уверенность в своих силах.

Поступление без конкурса

Главное отличие "Тьютории" — отказ от отбора по школьным результатам. При поступлении не учитывают оценки в аттестате, баллы ОГЭ и ЕГЭ. Вместо этого абитуриент проходит собеседование.

Во время личной беседы специалисты помогают определить сильные стороны поступающего и подобрать подходящее направление. В колледже считают, что оценки не всегда могут в полной мере показать способности человека и его интерес к будущей профессии.

Основу образовательной модели составляют модульная программа и индивидуальный учебный маршрут. Преподаватели учитывают особенности каждого студента и подстраивают под них процесс обучения.

Все программы соответствуют требованиям ФГОС. Их дополняют авторские разработки колледжа. После завершения учебы выпускники получают диплом государственного образца. Он дает право на отсрочку от армии и позволяет работать по всей России.

В "Тьюторию" поступают молодые люди, которым важны практические знания. Особенно заметные результаты, по данным колледжа, показывают студенты, которые испытывали сложности в школе. Поддержка наставников и индивидуальная работа помогают им вернуть интерес к занятиям.

Студенты / Фото: колледж "Тьютория"

Навыки и современные технологии

В колледже уделяют внимание не только профессиональным знаниям, но и гибким навыкам. Студенты изучают тайм-менеджмент, постановку целей, эффективное общение, ораторское мастерство, командную работу и способы управления конфликтами. Эти навыки могут пригодиться как в будущей карьере, так и в повседневной жизни.

Руководитель колледжа, предприниматель в сфере образования с почти 20-летним стажем Игорь Странцов, считает, что современные технологии открывают дополнительные возможности для студентов и могут служить инструментом их развития. В учебном процессе в "Тьютории" используют искусственный интеллект, цифровые сервисы и онлайн-занятия.

Учеба очно и онлайн

"Тьютория" предлагает смешанный формат получения знаний. Студенты могут посещать занятия очно или учиться онлайн. Последний вариант подходит тем, кто совмещает образование с работой, спортом или семейными обязанностями.

В колледже оборудовали современные аудитории и зоны отдыха. Фиксированное расписание помогает учащимся заранее планировать свое время.

Для первокурсников проводят адаптационную неделю. В программу входят тренинги и командные задания. Они помогают новым студентам познакомиться друг с другом, освоить правила колледжа и стать частью учебного сообщества.

Студенты / Фото: колледж "Тьютория"

Стоимость и поступление

Оплату обучения можно разделить на части. Семьи также могут использовать материнский капитал или образовательную субсидию Сбера. С учетом государственной поддержки стоимость начинается от 210 рублей в месяц.

В колледже отмечают, что студенты рекомендуют "Тьюторию" друзьям и знакомым. Учебное заведение позиционирует себя как колледж нового поколения для тех, кто хочет получить современное образование и раскрыть свои способности.

Подать заявку можно на официальном сайте "Тьютории" или через группу колледжа во "ВКонтакте". Там же абитуриенты могут узнать актуальную информацию и задать вопросы тьюторам.

Частный колледж "Тьютория"

Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 120Б

Телефон: 8-800-222-51-29

"ВКонтакте"

СайтАНО ПО "Тьютория" (ИНН: 2223635110)

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