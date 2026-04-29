На Алтае пенсионерка накопила 10 млн и сказала дочери, что деньги надо отдать мошенникам

Женщине заявили, что она должна приехать в Барнаул и снять все сбережения

29 апреля 2026, 10:22, ИА Амител

Пенсионерка в такси / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
В Рубцовске 78-летняя жительница едва не перечислила на "безопасный счет" почти 10 млн рублей — дочь смогла убедить, что ее пытаются обмануть мошенники, сообщает алтайское МВД.

«Все началось со звонка в мессенджере. Неизвестный представился сотрудником ФСБ и заявил, что на пенсионерку пытаются оформить кредит на 12 млн рублей под залог недвижимости. Он запугал женщину, потребовав никому ничего не рассказывать и оказывать полное содействие», — рассказали в ведомстве.

Женщина по требованию мошенников приобрела новый мобильный телефон. Ей постоянно давали инструкции, просили удалять переписки и ничего не говорить своим родным.

Затем аферисты сказали пенсионерке, что она должна приехать в Барнаул, снять все сбережения и перевести на "безопасный счет".

«Пожилая женщина отправилась в краевой центр. По пути заехала к дочери, сообщив, что хочет "закрыть счет". Она, заподозрив неладное, стала расспрашивать мать. Выяснилось, что пенсионерка стала жертвой обмана», — отметили в МВД.

Ранее в Барнауле мошенники дважды не смогли обмануть пенсионера, хоть и попали "в самую цель". Мужчине звонили различные "сотрудники органов государственной власти" и отправляли ему сообщения.

Шинник

10:31:24 29-04-2026

а кем пенсионерка работала ?
И на каком предприятии ?
... что смогла накопить 10 лямов

Гость

10:43:44 29-04-2026

Шинник (10:31:24 29-04-2026) а кем пенсионерка работала ?И на каком предприятии ?... Могу предположить, дояркой.

223

11:39:31 29-04-2026

Шинник (10:31:24 29-04-2026) а кем пенсионерка работала ?И на каком предприятии ?...
Любимая тема тунеядцев- посчитать чужие деньги!

Гость

14:19:37 29-04-2026

223 (11:39:31 29-04-2026) Любимая тема тунеядцев- посчитать чужие деньги!...
Если у ФНС лапки и они не видят миллиардов у родственников чиновником, то остается это делать нам самим

Гость

10:35:13 29-04-2026

В Максе звонили, по любому!
Другие то у пенсионеров не работают.

Гость

10:49:06 29-04-2026

Гость (10:35:13 29-04-2026) В Максе звонили, по любому! Другие то у пенсионеров не р... У пенсионеров простые телефоны гораздо чаще работают

Гость

10:54:24 29-04-2026

Неудобно об этом говорить, но если у бабушки выманили последние 20 тысяч, мне ее почему то борльше жалко, чем ту, которая накопила 10 лямов. Подозрение, что такие дееньги не пришли к ней от педагогической деятельности. А как пришли, примерно так же могут и уйти. С ней возможно в чем-то ее же коллеги пытались поработать

гость

11:28:15 29-04-2026

Гость (10:54:24 29-04-2026) Неудобно об этом говорить, но если у бабушки выманили послед... Почему не жалко? Допустим она получила квартиру от государства(в крупном городе), а раньше так и было затем продала и переехала жить в деревню. И что эти 10 млн. нужно отдать ?

Гость

14:48:40 29-04-2026

гость (11:28:15 29-04-2026) Почему не жалко? Допустим она получила квартиру от государст... получила квартиру от государства(в крупном городе) --- ну поэтому ее и меньше жалко, чем ту, которая квартиру за 10 лямов по сегодняшний деньгам нахаляву не получала

Гость

15:13:12 29-04-2026

гость (11:28:15 29-04-2026) Почему не жалко? Допустим она получила квартиру от государст... Господя.... Кто в Рубцовск по доброй воле поедет??? Что за влажные фантазии?

22

10:54:46 29-04-2026

при чем здесь Макс? Звонят просто по телефону с федеральным номером с подменой через сим бокс!
Можно даже с телефона автомата позвонить!

Гость

14:20:08 29-04-2026

22 (10:54:46 29-04-2026) при чем здесь Макс? Звонят просто по телефону с федеральным ...
Нужно срочно запретить телефонную связь!!!

Дядя Вася

11:20:41 29-04-2026

Не копите, да не обмануты будете! Аминь!

гость

12:19:40 29-04-2026

Рубцовск не такая уж деревня. Там 180 000 человек . Но квартирыза 10 миллионов там очень мало. Где-то в удобном месте бабулька работала. Примерно, в райкоме партии, долларов насобирала в 90ые, вот они и вылились в миллионы. Они тогда тащили всё, абсолютно всё. И руководили разорением предприятий.

Психиатр

12:49:33 29-04-2026

гость (12:19:40 29-04-2026) Рубцовск не такая уж деревня. Там 180 000 человек . Но кварт... В 90-е в райкомах партии доллары раздавали всем подряд. Мне бабушка рассказывала. Она занималась разорением предприятий.

Акакий

13:10:03 29-04-2026

Психиатр (12:49:33 29-04-2026) В 90-е в райкомах партии доллары раздавали всем подряд. Мне ... А вы зря иронизируете,это явление разграбления общенародной собственности в те,горбачёвские времена процветало среди номенклатурщиков.

гость

23:23:14 29-04-2026

Психиатр (12:49:33 29-04-2026) В 90-е в райкомах партии доллары раздавали всем подряд. Мне ... Психическом, чтобы дураком не был. Слушай. В 90ые доллары свободно продавали в банках. А зарплаты в райкомах всегда были высокие, потому что райком по статусу был выше всех. Всех! Что покупать, если всё есть уже? Вот они доллары и покупали. Недаром их дети вдруг оказались великими бизнесменами. Потому что доллары пригодились. У нас в районе сын второго секретаря сейчас владелец много чего. Чванливый и жадный до тошноты, кстати мама его, тот самый второй, не была такой. Дожила до 90 с лишним лет и умерла в прошлом году. В своё время и от тюрьмы его откупила.

Психиатр

13:06:13 01-05-2026

гость (23:23:14 29-04-2026) Психическом, чтобы дураком не был. Слушай. В 90ые доллары... В 90-е райкомов не было уже. Как и, слава богу коммуняк всех извели вместе с их партией.

Акакий

13:06:45 29-04-2026

гость (12:19:40 29-04-2026) Рубцовск не такая уж деревня. Там 180 000 человек . Но кварт... Тут дело не в её накопленной большой сумме.Деньги могут быть и вполне честными,например ,достаться по наследству.А вот почему у нас такой разгул вот этого мошенничества в стране и почему не принимают должных мер борьбы с этими скотами?Где законы ,где правохранительная деятельность компетентных органов по нашей защите?Можно себе представить ,чтобы в сталинское время происходило что то подобное?Почему тогда не было такой вакханалии мошенников?Почему тогда могли эффективно бороться с ворьём,а сейчас это явление только растёт день ото дня?

Юрий

13:07:44 29-04-2026

не удивлюсь что при этом у дочери есть какой нибудь кредит или ипотека. А бабке жалко... на черный день....Это не излечимо. Будут на еде экономить, а потом вот так запросто отдадут мошенникам, вместо того чтобы самим жить и детям помогать.
78 лет. Даже если она до 100лет планировала дожить = это проснимать можно 37 878 руб в месяц.... без учета % по вкладу.

Гость

13:40:32 29-04-2026

А откуда у мошенников инфа что у бабули есть бабульки?

гость

23:27:55 29-04-2026


Так в банке те мошенники и работают. Или осведомители. Ну, не могут совершаться такие преступления без участия банковских работников. При этом и кредиты огромные почему-то дают. А попробуй по своей инициативе попросить-фигушки, а как мошенники посылают туда дурачков, то пожалуйста. Но почему не расследуют это? Значит, не только они в доле, но и расследователи?

