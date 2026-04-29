На Алтае пенсионерка накопила 10 млн и сказала дочери, что деньги надо отдать мошенникам
Женщине заявили, что она должна приехать в Барнаул и снять все сбережения
29 апреля 2026, 10:22, ИА Амител
В Рубцовске 78-летняя жительница едва не перечислила на "безопасный счет" почти 10 млн рублей — дочь смогла убедить, что ее пытаются обмануть мошенники, сообщает алтайское МВД.
«Все началось со звонка в мессенджере. Неизвестный представился сотрудником ФСБ и заявил, что на пенсионерку пытаются оформить кредит на 12 млн рублей под залог недвижимости. Он запугал женщину, потребовав никому ничего не рассказывать и оказывать полное содействие», — рассказали в ведомстве.
Женщина по требованию мошенников приобрела новый мобильный телефон. Ей постоянно давали инструкции, просили удалять переписки и ничего не говорить своим родным.
Затем аферисты сказали пенсионерке, что она должна приехать в Барнаул, снять все сбережения и перевести на "безопасный счет".
«Пожилая женщина отправилась в краевой центр. По пути заехала к дочери, сообщив, что хочет "закрыть счет". Она, заподозрив неладное, стала расспрашивать мать. Выяснилось, что пенсионерка стала жертвой обмана», — отметили в МВД.
Ранее в Барнауле мошенники дважды не смогли обмануть пенсионера, хоть и попали "в самую цель". Мужчине звонили различные "сотрудники органов государственной власти" и отправляли ему сообщения.
10:31:24 29-04-2026
а кем пенсионерка работала ?
И на каком предприятии ?
... что смогла накопить 10 лямов
10:43:44 29-04-2026
Могу предположить, дояркой.
11:39:31 29-04-2026
Любимая тема тунеядцев- посчитать чужие деньги!
Любимая тема тунеядцев- посчитать чужие деньги!
14:19:37 29-04-2026
Если у ФНС лапки и они не видят миллиардов у родственников чиновником, то остается это делать нам самим
Если у ФНС лапки и они не видят миллиардов у родственников чиновником, то остается это делать нам самим
10:35:13 29-04-2026
В Максе звонили, по любому!
Другие то у пенсионеров не работают.
10:49:06 29-04-2026
У пенсионеров простые телефоны гораздо чаще работают
10:54:24 29-04-2026
Неудобно об этом говорить, но если у бабушки выманили последние 20 тысяч, мне ее почему то борльше жалко, чем ту, которая накопила 10 лямов. Подозрение, что такие дееньги не пришли к ней от педагогической деятельности. А как пришли, примерно так же могут и уйти. С ней возможно в чем-то ее же коллеги пытались поработать
11:28:15 29-04-2026
Почему не жалко? Допустим она получила квартиру от государства(в крупном городе), а раньше так и было затем продала и переехала жить в деревню. И что эти 10 млн. нужно отдать ?
14:48:40 29-04-2026
получила квартиру от государства(в крупном городе) --- ну поэтому ее и меньше жалко, чем ту, которая квартиру за 10 лямов по сегодняшний деньгам нахаляву не получала
15:13:12 29-04-2026
Господя.... Кто в Рубцовск по доброй воле поедет??? Что за влажные фантазии?
10:54:46 29-04-2026
при чем здесь Макс? Звонят просто по телефону с федеральным номером с подменой через сим бокс!
Можно даже с телефона автомата позвонить!
14:20:08 29-04-2026
Нужно срочно запретить телефонную связь!!!
Нужно срочно запретить телефонную связь!!!
11:20:41 29-04-2026
Не копите, да не обмануты будете! Аминь!
12:19:40 29-04-2026
Рубцовск не такая уж деревня. Там 180 000 человек . Но квартирыза 10 миллионов там очень мало. Где-то в удобном месте бабулька работала. Примерно, в райкоме партии, долларов насобирала в 90ые, вот они и вылились в миллионы. Они тогда тащили всё, абсолютно всё. И руководили разорением предприятий.
12:49:33 29-04-2026
В 90-е в райкомах партии доллары раздавали всем подряд. Мне бабушка рассказывала. Она занималась разорением предприятий.
13:10:03 29-04-2026
А вы зря иронизируете,это явление разграбления общенародной собственности в те,горбачёвские времена процветало среди номенклатурщиков.
23:23:14 29-04-2026
Психическом, чтобы дураком не был. Слушай. В 90ые доллары свободно продавали в банках. А зарплаты в райкомах всегда были высокие, потому что райком по статусу был выше всех. Всех! Что покупать, если всё есть уже? Вот они доллары и покупали. Недаром их дети вдруг оказались великими бизнесменами. Потому что доллары пригодились. У нас в районе сын второго секретаря сейчас владелец много чего. Чванливый и жадный до тошноты, кстати мама его, тот самый второй, не была такой. Дожила до 90 с лишним лет и умерла в прошлом году. В своё время и от тюрьмы его откупила.
13:06:13 01-05-2026
В 90-е райкомов не было уже. Как и, слава богу коммуняк всех извели вместе с их партией.
13:06:45 29-04-2026
Тут дело не в её накопленной большой сумме.Деньги могут быть и вполне честными,например ,достаться по наследству.А вот почему у нас такой разгул вот этого мошенничества в стране и почему не принимают должных мер борьбы с этими скотами?Где законы ,где правохранительная деятельность компетентных органов по нашей защите?Можно себе представить ,чтобы в сталинское время происходило что то подобное?Почему тогда не было такой вакханалии мошенников?Почему тогда могли эффективно бороться с ворьём,а сейчас это явление только растёт день ото дня?
13:07:44 29-04-2026
не удивлюсь что при этом у дочери есть какой нибудь кредит или ипотека. А бабке жалко... на черный день....Это не излечимо. Будут на еде экономить, а потом вот так запросто отдадут мошенникам, вместо того чтобы самим жить и детям помогать.
78 лет. Даже если она до 100лет планировала дожить = это проснимать можно 37 878 руб в месяц.... без учета % по вкладу.
13:40:32 29-04-2026
А откуда у мошенников инфа что у бабули есть бабульки?
23:27:55 29-04-2026
Так в банке те мошенники и работают. Или осведомители. Ну, не могут совершаться такие преступления без участия банковских работников. При этом и кредиты огромные почему-то дают. А попробуй по своей инициативе попросить-фигушки, а как мошенники посылают туда дурачков, то пожалуйста. Но почему не расследуют это? Значит, не только они в доле, но и расследователи?