На Алтае пенсионерка накопила 10 млн и сказала дочери, что деньги надо отдать мошенникам

Женщине заявили, что она должна приехать в Барнаул и снять все сбережения

29 апреля 2026, 10:22, ИА Амител

Пенсионерка в такси / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Рубцовске 78-летняя жительница едва не перечислила на "безопасный счет" почти 10 млн рублей — дочь смогла убедить, что ее пытаются обмануть мошенники, сообщает алтайское МВД.

«Все началось со звонка в мессенджере. Неизвестный представился сотрудником ФСБ и заявил, что на пенсионерку пытаются оформить кредит на 12 млн рублей под залог недвижимости. Он запугал женщину, потребовав никому ничего не рассказывать и оказывать полное содействие», — рассказали в ведомстве.

Женщина по требованию мошенников приобрела новый мобильный телефон. Ей постоянно давали инструкции, просили удалять переписки и ничего не говорить своим родным.

Затем аферисты сказали пенсионерке, что она должна приехать в Барнаул, снять все сбережения и перевести на "безопасный счет".

«Пожилая женщина отправилась в краевой центр. По пути заехала к дочери, сообщив, что хочет "закрыть счет". Она, заподозрив неладное, стала расспрашивать мать. Выяснилось, что пенсионерка стала жертвой обмана», — отметили в МВД.

Ранее в Барнауле мошенники дважды не смогли обмануть пенсионера, хоть и попали "в самую цель". Мужчине звонили различные "сотрудники органов государственной власти" и отправляли ему сообщения.