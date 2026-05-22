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В Барнауле пенсионерка сняла 1,6 млн рублей и перевела на десять "безопасных счетов"

Чтобы "защитить" свои сбережения

22 мая 2026, 10:43, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Пенсионерка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле 71-летняя жительница лишилась всех сбережений, поверив в легенду о "замене домофона", сообщает алтайское МВД.

«Телефонные аферисты, действуя через популярный мессенджер, смогли обмануть пожилую женщину, представившись сотрудниками различных служб», — рассказали в ведомстве.

Сначала позвонил якобы представитель компании, занимающейся заменой домофонов. Для "заявки" попросил назвать код, который придет на телефон, что пенсионерка и сделала.

После позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора и заявил, что на имя женщины оформлена доверенность, так что для защиты ее сбережений необходимо перевести личные накопления на "безопасный счет".

Пенсионерка, следуя инструкциям мошенников, сняла в банке 1,6 млн рублей и через банкомат отправила деньги на банковские карты злоумышленников, сделав десять переводов.

Ранее в Алтайском крае мошенник очень легко обманул 74-летнюю пенсионерку, просто предложив ей обезопасить сбережения. В итоге похитил 1 млн рублей.

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Барнаулец перевел мошенникам 1 млн рублей, чтобы "не остаться без средств к существованию"

На протяжении нескольких дней мужчине звонили из различных "государственных организаций"
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Мошенники
       

Комментарии 10

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Гость

10:51:09 22-05-2026

Так как бабка палюбому пульнула деньги на Окраину - присвоить ей знание иностранного агента и посадить за финансирование врагов. Лет пятнадцать лагерей охладят оппозиционный настрой бабушенции.

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Гость

10:54:34 22-05-2026

ну значит были лишние

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Гость

10:55:32 22-05-2026

Коробочка

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Гость

11:46:25 22-05-2026

сняла в банке 1,6 млн рублей ---- заранее заказала? Или если мошенникам, то заказывать не требуется, в банк уже позвонили, предупредили?

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Гость

11:46:58 22-05-2026

Мне известно только о восьми безопасных счетах.

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Гость

12:20:35 22-05-2026

Телефонные аферисты, действуя через популярный мессенджер,------ что, опять?!))

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Гость

13:28:30 22-05-2026

И хорошо. Детям-внукам копейки не дадим,удавимся.

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Гость

13:36:05 22-05-2026

Гость (13:28:30 22-05-2026) И хорошо. Детям-внукам копейки не дадим,удавимся.... значит такие дети - внуки.... моя все готова внукам раздать себе на хлеб и воду оставить

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гость

14:03:53 22-05-2026

Гость (13:36:05 22-05-2026) значит такие дети - внуки.... моя все готова внукам раздать... ну, не у всех такие бабушки.

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Гость

14:41:43 22-05-2026

как они , эти бабки это делают? я 250 тыщ не мог перевести себе в другой банк, мне карту блокировали, потратил несколько часов на беседы с поддержкой, прошлой зимой очень долго пытался жалкие 50 тыщ с втб снять. тоже блокировали. а тут люди лямами оперируют. Не фейк ли? Щас ужесточают операции, и свои деньги снять или перевести все сложней.

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