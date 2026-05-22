В Барнауле пенсионерка сняла 1,6 млн рублей и перевела на десять "безопасных счетов"

Чтобы "защитить" свои сбережения

22 мая 2026, 10:43, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле 71-летняя жительница лишилась всех сбережений, поверив в легенду о "замене домофона", сообщает алтайское МВД.

«Телефонные аферисты, действуя через популярный мессенджер, смогли обмануть пожилую женщину, представившись сотрудниками различных служб», — рассказали в ведомстве.

Сначала позвонил якобы представитель компании, занимающейся заменой домофонов. Для "заявки" попросил назвать код, который придет на телефон, что пенсионерка и сделала.

После позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора и заявил, что на имя женщины оформлена доверенность, так что для защиты ее сбережений необходимо перевести личные накопления на "безопасный счет".

Пенсионерка, следуя инструкциям мошенников, сняла в банке 1,6 млн рублей и через банкомат отправила деньги на банковские карты злоумышленников, сделав десять переводов.

Ранее в Алтайском крае мошенник очень легко обманул 74-летнюю пенсионерку, просто предложив ей обезопасить сбережения. В итоге похитил 1 млн рублей.