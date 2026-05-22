В Барнауле пенсионерка сняла 1,6 млн рублей и перевела на десять "безопасных счетов"
Чтобы "защитить" свои сбережения
22 мая 2026, 10:43, ИА Амител
В Барнауле 71-летняя жительница лишилась всех сбережений, поверив в легенду о "замене домофона", сообщает алтайское МВД.
«Телефонные аферисты, действуя через популярный мессенджер, смогли обмануть пожилую женщину, представившись сотрудниками различных служб», — рассказали в ведомстве.
Сначала позвонил якобы представитель компании, занимающейся заменой домофонов. Для "заявки" попросил назвать код, который придет на телефон, что пенсионерка и сделала.
После позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора и заявил, что на имя женщины оформлена доверенность, так что для защиты ее сбережений необходимо перевести личные накопления на "безопасный счет".
Пенсионерка, следуя инструкциям мошенников, сняла в банке 1,6 млн рублей и через банкомат отправила деньги на банковские карты злоумышленников, сделав десять переводов.
Ранее в Алтайском крае мошенник очень легко обманул 74-летнюю пенсионерку, просто предложив ей обезопасить сбережения. В итоге похитил 1 млн рублей.
10:51:09 22-05-2026
Так как бабка палюбому пульнула деньги на Окраину - присвоить ей знание иностранного агента и посадить за финансирование врагов. Лет пятнадцать лагерей охладят оппозиционный настрой бабушенции.
10:54:34 22-05-2026
ну значит были лишние
10:55:32 22-05-2026
Коробочка
11:46:25 22-05-2026
сняла в банке 1,6 млн рублей ---- заранее заказала? Или если мошенникам, то заказывать не требуется, в банк уже позвонили, предупредили?
11:46:58 22-05-2026
Мне известно только о восьми безопасных счетах.
12:20:35 22-05-2026
Телефонные аферисты, действуя через популярный мессенджер,------ что, опять?!))
13:28:30 22-05-2026
И хорошо. Детям-внукам копейки не дадим,удавимся.
13:36:05 22-05-2026
Гость (13:28:30 22-05-2026) И хорошо. Детям-внукам копейки не дадим,удавимся.... значит такие дети - внуки.... моя все готова внукам раздать себе на хлеб и воду оставить
14:03:53 22-05-2026
Гость (13:36:05 22-05-2026) значит такие дети - внуки.... моя все готова внукам раздать... ну, не у всех такие бабушки.
14:41:43 22-05-2026
как они , эти бабки это делают? я 250 тыщ не мог перевести себе в другой банк, мне карту блокировали, потратил несколько часов на беседы с поддержкой, прошлой зимой очень долго пытался жалкие 50 тыщ с втб снять. тоже блокировали. а тут люди лямами оперируют. Не фейк ли? Щас ужесточают операции, и свои деньги снять или перевести все сложней.