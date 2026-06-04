На Алтае мужчина избил экс-сожительницу граненым стаканом во время застолья

Сельчанин несколько раз ударил потерпевшую по голове, лицу и другим частям тела

04 июня 2026, 08:05, ИА Амител

Застолье / Посиделки / Супруги / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Майминском районе полицейские возбудили уголовные дела в отношении местного жителя, который во время застолья избил бывшую сожительницу и угрожал ей убийством. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

С заявлением в полицию обратилась 43-летняя сельчанка. Женщина рассказала, что бывший сожитель избил ее и высказывал угрозы расправы.

По данным правоохранителей, в день происшествия 39-летний мужчина распивал спиртное в гостях у знакомого. Позже к компании присоединилась его бывшая сожительница. Увидев женщину, мужчина начал вести себя агрессивно.

Следствие установило, что сельчанин несколько раз ударил потерпевшую по голове, лицу и другим частям тела. Затем он схватил граненый стакан и нанес женщине несколько ударов по затылку. Когда стакан разбился, мужчина продолжил нападение, используя стеклянную бутылку, которой также ударил бывшую сожительницу по голове. При этом, по данным полиции, он угрожал женщине убийством.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся в полицию. Подозреваемого доставили в отдел, где он признал свою вину.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по фактам угрозы убийством и причинения телесных повреждений. На время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.