На Алтае мужчину будут судить за убийство приятеля во время застолья
Причиной ссоры стала старая обида
20 мая 2026, 11:32, ИА Амител
В Тальменском районе перед судом предстанет 62-летний местный житель, которого обвиняют в жестоком убийстве знакомого во время застолья. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, трагедия произошла в феврале 2026 года в поселке Литвиновка. Мужчина находился в гостях у знакомого, где они вместе распивали алкоголь. Во время застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт, который перерос в драку.
Как установили следователи, причиной ссоры стала старая обида. Ранее потерпевший толкнул обвиняемого на улице, из-за чего тот получил травму. Вспомнив об этом во время распития спиртного, мужчина напал на хозяина дома.
По версии следствия, обвиняемый нанес знакомому многочисленные удары руками и ногами, а затем использовал фрагменты строительного уровня и топор, нанося удары по жизненно важным органам.
От полученных травм потерпевший скончался на месте. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в региональном Следкоме.
11:45:27 20-05-2026
Давайте не будем мешать бухлозаврам сражаться, а просто понаблюдаем за ними (с)Дроздов
15:43:06 20-05-2026
Бухать в таком возрасте - моветон!
18:16:15 23-05-2026
Кость (15:43:06 20-05-2026) Бухать в таком возрасте - моветон! ... Думаешь он начал сейчас?