На Алтае мужчину будут судить за убийство приятеля во время застолья

Причиной ссоры стала старая обида

20 мая 2026, 11:32, ИА Амител

Застолье / Алкоголь / Пьянка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Тальменском районе перед судом предстанет 62-летний местный житель, которого обвиняют в жестоком убийстве знакомого во время застолья. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, трагедия произошла в феврале 2026 года в поселке Литвиновка. Мужчина находился в гостях у знакомого, где они вместе распивали алкоголь. Во время застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

Как установили следователи, причиной ссоры стала старая обида. Ранее потерпевший толкнул обвиняемого на улице, из-за чего тот получил травму. Вспомнив об этом во время распития спиртного, мужчина напал на хозяина дома.

По версии следствия, обвиняемый нанес знакомому многочисленные удары руками и ногами, а затем использовал фрагменты строительного уровня и топор, нанося удары по жизненно важным органам.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.