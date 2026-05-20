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На Алтае мужчину будут судить за убийство приятеля во время застолья

Причиной ссоры стала старая обида

20 мая 2026, 11:32, ИА Амител

Застолье / Алкоголь / Пьянка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Застолье / Алкоголь / Пьянка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Тальменском районе перед судом предстанет 62-летний местный житель, которого обвиняют в жестоком убийстве знакомого во время застолья. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, трагедия произошла в феврале 2026 года в поселке Литвиновка. Мужчина находился в гостях у знакомого, где они вместе распивали алкоголь. Во время застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

Как установили следователи, причиной ссоры стала старая обида. Ранее потерпевший толкнул обвиняемого на улице, из-за чего тот получил травму. Вспомнив об этом во время распития спиртного, мужчина напал на хозяина дома.

По версии следствия, обвиняемый нанес знакомому многочисленные удары руками и ногами, а затем использовал фрагменты строительного уровня и топор, нанося удары по жизненно важным органам.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в региональном Следкоме.

Алтайский край суд алкоголь
       

Комментарии 3

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Гость

11:45:27 20-05-2026

Давайте не будем мешать бухлозаврам сражаться, а просто понаблюдаем за ними (с)Дроздов

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Кость

15:43:06 20-05-2026

Бухать в таком возрасте - моветон!

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гость

18:16:15 23-05-2026

Кость (15:43:06 20-05-2026) Бухать в таком возрасте - моветон! ... Думаешь он начал сейчас?

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