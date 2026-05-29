В Алтайском крае мужчина забил знакомого насмерть газовым баллоном во время застолья

Преступление произошло в январе прошлого года

29 мая 2026, 20:07, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жителя Зонального района признали виновным в убийстве знакомого во время застолья. Суд назначил мужчине девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

По данным суда, преступление произошло в январе прошлого года. В одном из домов компания родственников и знакомых распивала спиртные напитки. Во время застолья между хозяином дома и одним из гостей возник конфликт на почве личной неприязни.

Следствие установило, что обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, несколько раз ударил потерпевшего металлическим газовым баллоном, а затем продолжил избивать его руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело рассматривалось по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Подсудимый полностью признал свою вину, а также согласился с гражданскими исками родственников погибшего.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда осужденный должен выплатить потерпевшей стороне компенсацию в размере 500 тысяч рублей.