В Алтайском крае на свадьбе произошла драка, которая закончилась убийством гостя

После случившегося следователи возбудили уголовное дело

06 мая 2026, 16:18, ИА Амител

Свадьба / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае перед судом предстанет 39-летний житель Барнаула, обвиняемый в смертельном избиении мужчины во время свадебного застолья. Потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы, сообщили в прокуратуре и СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 14 марта в одном из сел региона, где проходила свадьба общих знакомых обвиняемого и погибшего. Во время застолья между мужчинами вспыхнул словесный конфликт, который быстро перерос в драку.

Как установили следователи, 39-летний барнаулец ударил оппонента кулаком в голову, после чего повалил его на землю. Полученные травмы оказались смертельными — мужчина скончался на месте происшествия.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В мае краевой Следком сообщил о завершении расследования.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, где в ближайшее время начнется рассмотрение по существу.