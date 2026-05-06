В Алтайском крае на свадьбе произошла драка, которая закончилась убийством гостя
После случившегося следователи возбудили уголовное дело
06 мая 2026, 16:18, ИА Амител
В Алтайском крае перед судом предстанет 39-летний житель Барнаула, обвиняемый в смертельном избиении мужчины во время свадебного застолья. Потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы, сообщили в прокуратуре и СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, трагедия произошла вечером 14 марта в одном из сел региона, где проходила свадьба общих знакомых обвиняемого и погибшего. Во время застолья между мужчинами вспыхнул словесный конфликт, который быстро перерос в драку.
Как установили следователи, 39-летний барнаулец ударил оппонента кулаком в голову, после чего повалил его на землю. Полученные травмы оказались смертельными — мужчина скончался на месте происшествия.
После случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В мае краевой Следком сообщил о завершении расследования.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, где в ближайшее время начнется рассмотрение по существу.
16:41:36 06-05-2026
Бессмысленная и беспощадная синева
16:51:10 06-05-2026
крестьяне с гормонами.
нужно какую-то таблетку чтобы эти всплески у сапиенсов гасить.
чтобы были как в фильме про будущее со сталлоне и буллок
17:40:55 06-05-2026
Драка на свадьбе это обычное явление. У нормальных людей все проходит весело. Потом все сидят в обнимку и пьют дальше. На этой свадьбе нормальных людей не было не одного. Все с отклонениями. Свадьба душевнобольных....Все они там в этих деревенских общинках такие далеко не безобидные...
19:10:45 06-05-2026
Давно (17:40:55 06-05-2026) Драка на свадьбе это обычное явление. У нормальных людей все... 39-летний барнаулец ударил оппонента кулаком в голову тоже с деревенской общины?
19:35:26 06-05-2026
"Все они там в этих деревенских общинках такие далеко не безобидные" -ну да, обвиняемый - житель Барнаула. А "в деревенских общинках" народ более адекватный.
21:52:26 06-05-2026
Меньше пить надо!
18:18:20 23-05-2026
Александр (21:52:26 06-05-2026) Меньше пить надо!... Некоторым пофиг, они и трезвые не алё))