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В Алтайском крае на свадьбе произошла драка, которая закончилась убийством гостя

После случившегося следователи возбудили уголовное дело

06 мая 2026, 16:18, ИА Амител

Свадьба / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Свадьба / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае перед судом предстанет 39-летний житель Барнаула, обвиняемый в смертельном избиении мужчины во время свадебного застолья. Потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы, сообщили в прокуратуре и СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 14 марта в одном из сел региона, где проходила свадьба общих знакомых обвиняемого и погибшего. Во время застолья между мужчинами вспыхнул словесный конфликт, который быстро перерос в драку.

Как установили следователи, 39-летний барнаулец ударил оппонента кулаком в голову, после чего повалил его на землю. Полученные травмы оказались смертельными — мужчина скончался на месте происшествия.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В мае краевой Следком сообщил о завершении расследования.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, где в ближайшее время начнется рассмотрение по существу.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край трагедия
       

Комментарии 7

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Гость

16:41:36 06-05-2026

Бессмысленная и беспощадная синева

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Гость

16:51:10 06-05-2026

крестьяне с гормонами.
нужно какую-то таблетку чтобы эти всплески у сапиенсов гасить.
чтобы были как в фильме про будущее со сталлоне и буллок

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Давно

17:40:55 06-05-2026

Драка на свадьбе это обычное явление. У нормальных людей все проходит весело. Потом все сидят в обнимку и пьют дальше. На этой свадьбе нормальных людей не было не одного. Все с отклонениями. Свадьба душевнобольных....Все они там в этих деревенских общинках такие далеко не безобидные...

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Гость

19:10:45 06-05-2026

Давно (17:40:55 06-05-2026) Драка на свадьбе это обычное явление. У нормальных людей все... 39-летний барнаулец ударил оппонента кулаком в голову тоже с деревенской общины?

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Гость

19:35:26 06-05-2026

"Все они там в этих деревенских общинках такие далеко не безобидные" -ну да, обвиняемый - житель Барнаула. А "в деревенских общинках" народ более адекватный.

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Александр

21:52:26 06-05-2026

Меньше пить надо!

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гость

18:18:20 23-05-2026

Александр (21:52:26 06-05-2026) Меньше пить надо!... Некоторым пофиг, они и трезвые не алё))

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