На Алтае окончательно снесут мост, который рухнул и "отрезал от цивилизации" сельчан

Вместо него хотят отсыпать объездную дорогу

21 мая 2025, 21:30, ИА Амител

Рухнувший мост в селе Загайново / Фото: "Инцидент Барнаул"

В селе Загайново демонтируют обрушившийся мост, потому что он сильно повредился и сгнил, сообщили "Газете.ru" в правительстве Алтайского края. Власти планируют построить объездную дорогу протяженностью 2,8 км к соседнему мосту.

20 мая жители двух улиц села Загайново Тальменского района пожаловались в телеграм-канале "Инцидент Барнаул", что оказались "отрезанными от цивилизации" после обрушения моста. Сельчане рассказали, что сооружение на протяжении двух лет находилось в аварийном состоянии. Осенью 2024 года на гнилое основание настелили деревянные доски, а в ночь на 11 мая мост рухнул.

По словам местных жителей, местная и районная администрации отказывают в строительстве нового моста, обещая отсыпать объездную дорогу, но "никаких сдвигов" по этому вопросу нет. Между тем сельчане лишились возможности съездить в райцентр за лекарствами или для оплаты счетов.

"Мост будет демонтирован и удален. Рассматривается вариант отсыпки дороги протяженностью 2,8 км до альтернативного моста. Восстановление текущего моста нецелесообразно, так как он сильно поврежден и сгнил", – пояснили в краевом правительстве.

В администрации Тальменского района также заявили, что восстановить мост невозможно, добавив, что контракт на проведение работ по отсыпке объездной дороги уже заключается.

"Принято решение об отсыпке дороги в объезд аварийного участка для организации альтернативного проезда (через второй мост). Сотрудники администрации оперативно прибыли на место для координации работ", – рассказали в местной администрации.

Ранее алтайский райцентр разделился надвое из-за паводка.