Ранее жители села Усть-Калманка жаловались, что чиновники в последние два года отказывались строить переправу, которая связывает людей с центром населенного пункта

23 апреля 2025, 12:00, Антон Дегтярев

Переправа через реку Калманку / Фото: amic.ru

В администрации Усть-Калманского сельсовета назвали "чрезмерным преувеличением" жалобы местных жителей на отсутствие моста через реку Калманку и "отрезанность" от всей инфраструктуры села. В начале апреля обитатели населенного пункта рассказали amic.ru о том, что уже два года "оторваны" от центра села – предыдущая переправа пришла в негодность, а новый мостик власти построить не могут – по причине его небезопасности. Редакция amic.ru сделала официальный запрос в сельсовет и выяснила, что же мешает вновь установить переправу и сделать жизнь сельчан комфортнее.

На что жаловались жители села?

От ситуации с переправой страдают жители 29 домов, которые живут на улице Заречной села Усть-Калманка. На ней проживают в основном пенсионеры. Раньше через неглубокую речку по самодельной переправе они добирались до центра населенного пункта, где находится вся инфраструктура – больница, магазин, аптека и другие важные социальные объекты. Этот "мост" местным помогали строить власти, предоставляя жителям стройматериалы.

Переправа перестала существовать еще в 2023 году – той осенью рано похолодало, и люди не успели убрать доски до замерзания реки. В итоге материалы испортились, а новый "настил" для переправы власти уже не выделили. Глава села (на тот момент недавно избранный) заявил, что пешеходные переходы через реку не появятся из соображений безопасности. С тех пор путь пенсионеров на почту или в магазин вместо 15 минут занимает целый час – приходится идти в обход по большому оживленному мосту. Еще столько же тратят, чтобы добраться домой. Такси для пожилых людей не вариант – слишком затратно, да и чаще всего водители отказываются от подобных заказов – невыгодно и неудобно.

"Нам говорят, что по закону строить ничего они не имеют права, потому что надо соблюсти технику безопасности. Еще у них нет денег каждый год выделять нам материалы на переправу. Спрашивают: "Как мы спишем доски?" Но ведь предыдущие главы нам как-то всегда помогали: доски привозили, работы организовывали. Ребята молодые все это делали. Стоило попросить – и через два дня все было. Теперь спрашиваешь, как ходить, отвечают, что вкруговую", – рассказывала amic.ru одна из пенсионерок.

Мост через реку Калманку / Фото: предоставлено администрацией Усть-Калманского сельсовета

"В равных либо в более выгодных условиях"

Чиновники в ответ на запрос amic.ru пояснили: разница между прямой дорогой через реку по самодельной переправе и обходным длинным путем составляет всего лишь 700 метров. Пешком это расстояние можно пройти всего за девять минут, подчеркнули в администрации села. Правда, на пути действительно есть подъемы и спуски, что является "неустранимой топографической особенностью рельефа местности". При этом жители, жалующиеся на "отрезанность" от центра села, в плане доступа к инфраструктуре находятся "в равных либо даже в более выгодных условиях наряду с жителями других частей села", подчеркнули власти.

В администрации отметили: имеющийся сейчас мост через реку Калманку оборудован освещением, асфальтирован, пешеходная дорожка и проезжая часть разделены металлическим ограждением, около моста есть пешеходный переход с установленными дорожными знаками, которые в том числе ограничивают скорость автомобилей.

Дорога, по которой ходят жители / Фото: администрация Усть-Калманского сельсовета

А вот на строительство новых переправ у администрации Усть-Калманского района полномочий нет, и финансирование на это не выделено, подчеркнули там. При этом письменные жалобы от жителей на ситуацию поступали в администрацию в 2024 году. В 2025-м вопрос также обсуждался на сходе села. Тогда же власти и заявили об отсутствии денег на строительство "моста": стоимость "нормальной переправы" через реку составляет несколько миллионов рублей, и только на одну проектно-сметную документацию нужно около 700 тысяч.

"При этом общий объем межбюджетных трансферов, предоставляемых на решение всех вопросов по дорожной деятельности в населенных пунктах Усть-Калманского сельсовета, составляет 2,9 млн рублей на 2025 год. Работы по обсыпке и грейдированию улицы Заречной администрация сельсовета проводит не менее трех раз в год", – подчеркнули в администрации.

Река Калманка / Фото: amic.ru

"Оказывалась лишь методическая и организационная помощь"

Строить самодельную переправу "в виде поваленных стволов деревьев и досок", которую просят жители, нельзя из-за требований безопасности, подчеркнули чиновники. По их словам, это "не может быть вариантом строительства, проводимого непосредственно администрацией сельсовета". При этом информации о том, травмировался ли хоть кто-то на переправе ранее, у администрации сельсовета нет.

"До 2024 года сельсоветом в рамках поддержки частных инициатив при конкретном самостоятельном начале работ оказывалась лишь методическая и организационная помощь жителям села по обустройству пешеходного моста через реку Калманку, в том числе с привлечением спонсоров из числа индивидуальных предпринимателей и организаций", – пояснили местные власти.

При этом в ответе подчеркнули, что при поступлении других просьб и обращений от жителей улицы Заречной (не касающихся переправы) будут приняты "исчерпывающие меры по их удовлетворению". Однако сейчас таких прошений нет, отметили в ответе на запрос amic.ru.