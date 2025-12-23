На Алтае пенсионер отдал мошенникам 6,5 млн, чтобы не достались недружественной стране
Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ
23 декабря 2025, 11:27, ИА Амител
В Алтайском крае 72-летний житель Рубцовска после разговора с мошенниками передал курьеру все свои сбережения, сообщает региональное МВД.
«Позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ и сообщил, что совершены мошеннические действия и неизвестные пытаются завладеть денежными средствами, которые пойдут на нужды вооруженных сил недружественного государства», – рассказали в ведомстве.
Пенсионеру заявили, что он должен обналичить все имеющиеся деньги и передать курьеру. В итоге мужчина отдал 6,5 млн рублей. После этого понял, что его обманули.
Ранее в Барнауле 35-летний мужчина за 1,5 млн рублей "снял подозрения в госизмене" и "уничтожил кредитный потенциал". Ему также сообщили, что он "подозревается в госизмене", так как с его счета "осуществляются переводы в недружественные страны".
13:03:04 23-12-2025
Очередная сказка.
13:05:50 23-12-2025
Свирепый Чарли (13:03:04 23-12-2025) Очередная сказка.... Тоже так думаю. Обналичил все имеющиеся деньги и передал курьеру - во сне что ли он это делал