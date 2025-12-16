НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле пенсионерке не позволили снять в банке 1,5 млн рублей "для покупки золота"

Поведение женщины показалось работникам банка подозрительным

16 декабря 2025, 13:30, ИА Амител

В Алтайском крае задержали курьера при попытке завладеть деньгами 84-летней жительницы Барнаула, сообщает региональное МВД.

«Пенсионерке позвонил якобы сотрудник Пенсионного фонда, который заявил, что женщине неправильно начислена пенсия. Затем позвонил другой лжесотрудник и пояснил, что из-за проблем с начислением деньги могут быть переведены на финансирование деятельности недружественного государства», – рассказали в ведомстве.

Женщине срочно рекомендовали снять все деньги и купить на них золото. Напуганная пенсионерка поехала в отделение банка и сообщила сотрудникам, что хочет снять 1,5 млн рублей для покупки золота.

Поведение женщины показалось работникам банка подозрительным, они сообщили в полицию. В итоге правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который приехал из Новосибирска, чтобы забрать деньги.

Ранее в Барнауле пенсионерка лишилась 1 млн рублей, купив золото для "защиты активов". Следуя указаниям злоумышленников, она передала курьеру драгоценные слитки и новый телефон.

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Гость

13:46:20 16-12-2025

В итоге правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который приехал из Новосибирска, чтобы забрать деньги --- ну вот могут же, если захотят. А могли удаленно кредит повешать

гость

17:06:33 16-12-2025

Гость (13:46:20 16-12-2025) В итоге правоохранители задержали 40-летнего мужчину, которы... Только что то они забыли упомянуть это простой курьер или один из участников мошеннической организации,если первое,то могли скромно умолчать что они совершили подвиг,а если второе-а где остальные участники ОПГ?

Акакий

15:27:30 16-12-2025

Я смотрю,что страну захлестнула волна мошенничества.Пора уже и меры принимать неординарные.А то уже и закон не может с ними совладать.Так что в нынешних суровых условиях поганцев надо ставить к стенке ,никто о них жалеть не будет.

гость

17:39:00 16-12-2025

А вот интересно. а почему государство эту проблему вообще никак не пытается решить? И почему банки запросто выдают миллионные кредиты , предназначенные мошенникам и при этом за 300 000 рулей мозги пенсионеру, захотевшему взять такой кредит, наизнанку вывернут и то могут не дать? Так кто тут у мошенников подельник?

Гость

17:51:57 16-12-2025

гость (17:39:00 16-12-2025) А вот интересно. а почему государство эту проблему вообще ни... Какие кредиты? Она свои 1,5 млн снимала. Читай внимательно, интересный.

Гость

20:52:23 16-12-2025

гость (17:39:00 16-12-2025) А вот интересно. а почему государство эту проблему вообще ни...
Да про какое государство вы лепечите??? Нет его давно. А вы ликуйте и машите флажками!

Ответить
