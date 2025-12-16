В Барнауле пенсионерке не позволили снять в банке 1,5 млн рублей "для покупки золота"
16 декабря 2025, 13:30, ИА Амител
В Алтайском крае задержали курьера при попытке завладеть деньгами 84-летней жительницы Барнаула, сообщает региональное МВД.
«Пенсионерке позвонил якобы сотрудник Пенсионного фонда, который заявил, что женщине неправильно начислена пенсия. Затем позвонил другой лжесотрудник и пояснил, что из-за проблем с начислением деньги могут быть переведены на финансирование деятельности недружественного государства», – рассказали в ведомстве.
Женщине срочно рекомендовали снять все деньги и купить на них золото. Напуганная пенсионерка поехала в отделение банка и сообщила сотрудникам, что хочет снять 1,5 млн рублей для покупки золота.
Поведение женщины показалось работникам банка подозрительным, они сообщили в полицию. В итоге правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который приехал из Новосибирска, чтобы забрать деньги.
Ранее в Барнауле пенсионерка лишилась 1 млн рублей, купив золото для "защиты активов". Следуя указаниям злоумышленников, она передала курьеру драгоценные слитки и новый телефон.
