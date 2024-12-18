На Алтае подсчитали средний размер субсидии и компенсации на оплату "коммуналки"

Уже более 15 лет жителям края предоставляются эти меры поддержки

18 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края могут получить сразу две меры соцподдержки на оплату коммунальных услуг, напомнили в региональном Минсоцзащиты.

"Уже более 15 лет жителям края предоставляются субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", – подчеркнули в министерстве.

Компенсации

За 11 месяцев 2024 года компенсацию получили 372,4 тыс. жителей Алтайского края, ее средний размер – 946 рублей на одного льготника в месяц.

50% компенсация предоставляется гражданам, имеющим федеральные либо краевые льготные основания (инвалид, участник ВОВ, лицо, подвергшееся воздействию радиации, ветеран труда, труженик тыла и др.).

Кроме того, с 1 января 2024 года многодетным семьям предоставляется льгота по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде 30% компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер компенсации рассчитывается исходя из фактически внесенной льготополучателем оплаты ЖКУ. При увеличении тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличивается и размер компенсации.

Субсидии

За 11 месяцев 2024 года субсидию получили 84,7 тыс. семей в Алтайском крае, в которых проживают 160,8 тыс. человек. Средний размер субсидии на семью в месяц – 2777 рублей.

Субсидия предоставляется семьям (одиноко проживающим гражданам) с невысокими доходами, если их расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из стандарта стоимости ЖКУ, превышают 22% (для семей со среднедушевым доходом свыше двух величин установленного в крае прожиточного минимума) или 18% (для семей со среднедушевым доходом до двух (включительно) величин установленного в крае прожиточного минимума) совокупного дохода семьи.

Субсидия назначается собственнику или нанимателю жилого помещения с учетом зарегистрированных с ними членов их семей.

При увеличении тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг размер субсидии также увеличивается.

Как получить помощь?

"Эти меры социальной поддержки носят заявительный характер и предоставляются гражданам при условии отсутствия подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года", – отметили в Минсоцзащиты.

Подать заявление с необходимыми документами можно (по выбору):

в электронном виде через портал госуслуг (компенсация, субсидия);

лично в МФЦ Алтайского края или его филиалы по предварительной записи или в управление социальной защиты населения по месту жительства;

по почте – заказным письмом, при этом копии документов должны быть заверены нотариально.

Ознакомиться с перечнем необходимых документов для назначения компенсации и (или) субсидии можно на сайте Минсоцзащиты Алтайского края www.aksp.ru в разделе "Административные регламенты", либо на портале госуслуг www.gosuslugi.ru.



По всем вопросам можно обратиться по телефону управления социальной защиты населения по месту жительства либо по бесплатному номеру 8-800-100-0001 (с 09:00 до 18:00 в рабочие дни).