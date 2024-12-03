Эксперты оценили очередной подъем стоимости ЖКУ и возможности модернизации сферы

03 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Стоимость электричества / Фото: freepik.com

Правительство не позволит расслабиться соотечественникам, особенно в суровых сибирских регионах, и незадолго до начала зимы утвердило резкое повышение коммунальных тарифов со второй половины 2025 года. Поможет ли очередной скачок расценок исправить непростую ситуацию в ЖКХ, как он отразится на экономике страны, а также о возможности снизить расходы на "коммуналку" – в материале amic.ru.

Латание дыр вместо модернизации?

Согласно правительственному решению, в Сибири самое значительное повышение стоимости услуг ЖКХ грозит жителям Кузбасса – 19,8% (отдельным муниципалитетам могут подкинуть еще 2,1%). "Позаботились" и об Алтайском крае: планируется рост на 15,5% (в некоторых городах могут "набросить" еще 2,5%). Несколько мягче обошлись с Красноярским краем, где наценка составит 15% (отдельным территориям есть возможность получить еще 2,1%).

Для Омской области рост тарифов составит 14%, Новосибирской – 11,9%, Томской – 11,6%, Бурятии – 13%, Забайкалья – 13,6%, Тувы – 11,3%, Хакасии – 11%, Республики Алтай – 8,8%.

Впрочем, в Пермском крае тарифы подскочат аж на 21,1%, Северной Осетии – 19,1%, Дагестане и Татарстане – 17,5%. Столичная Москва получит повышение в среднем на 15%, Санкт-Петербург – на 14,6%.

Следует напомнить, в представленном в сентябре 2024-го прогнозе Министерства экономического развития РФ социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов говорится о возможном росте среднего платежа граждан за услуги ЖКХ на 11,9%.

Но это только начало. Предполагается, что в начале июля 2026 года "коммуналка" подскочит еще на 5,4%, а в 2027-м – на 4,8%. Впрочем, не исключен пересмотр этих скромных показателей, поскольку ранее Минэкономразвития РФ предполагало повышение тарифов в 2025 году только на 5,7%, однако позднее удвоило показатель.

Мотивация роста тарифов не нова и не меняется уже несколько лет – мол, коммунальные сети изношены (по России в среднем износ достигает 40%, в некоторых регионах до 80%). Требуются дополнительные средства на ремонт и содержание, чтобы избежать аварий и даже техногенных катастроф.

Самое интересное, что предупреждения об износе сетей звучали от экспертов еще в начале 2000-х – на эту тему выходила даже нашумевшая в ту пору книга "Царь-холод идет в Россию" (впрочем, вариации названия были разные). Остается загадкой, почему многочисленные программы модернизации ЖКХ, по большому счету, оборачивались латанием дыр, а не обновлением инфраструктуры.

Удар по кошелькам

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь отмечает, что для большинства сограждан вопрос роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) стоит весьма остро.

"Экономическая нестабильность, инфляция и увеличение стоимости ресурсов делают эту тему особенно болезненной. Многие считают, что тарифы растут быстрее, чем в прошлые годы, что серьезно ударяет по кошелькам. Например, с 1 июля 2024 года средний рост платы за коммунальные услуги составил 9,8%, что значительно превышает уровень предыдущих лет, когда индексация редко превышала 3-4%. Такие цифры вызывают недовольство, и это оправданно: доходы большинства граждан не успевают за увеличением затрат, что создает дополнительные финансовые трудности", – дал он свою оценку в беседе с amic.ru.

Кроме того, удорожание ЖКУ имеет еще и экономические последствия – влияет на уровень инфляции, поскольку определяется исходя из цены товаров и услуг, замечает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент".

"Если стоимость услуг ЖКХ меняется, это отразится на инфляции. Ранее сообщал Минстрой, что индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги проводится в рамках инфляции, а также на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития РФ, с учетом влияния стоимости ресурсов, обеспечивающих бесперебойную работу и развитие коммунальной инфраструктуры по всей стране, затрат на ремонт и модернизацию объектов, инженерных сетей и коммуникаций", – рассказал он amic.ru.

В Минстрое также подчеркнули, что индексация предусмотрена таким образом, чтобы суммарная плата за все коммунальные услуги в каждом регионе не увеличилась более чем на 9,8%, при этом окончательное решение об уровне индексации в конкретном субъекте РФ принимается регионами, напоминает Дмитрий Баранов.

"Государство осуществляет контроль за недопущением превышения предельного индекса изменения платы граждан за ЖКУ. Так, Федеральная антимонопольная служба осуществляет мониторинг цен и тарифов на коммунальные услуги на территории субъектов Федерации, проверяет обоснованность установленных тарифов и отменяет их, если они не соответствуют законодательству, а Государственная жилищная инспекция контролирует, чтобы в итоговой квитанции плата за услуги ЖКХ была рассчитана верно", – рассказал аналитик.

Нужны триллионы

По словам Дмитрия Бондаря, причины роста тарифов лежат не только в увеличении стоимости ресурсов, но и в необходимости модернизации коммунальной инфраструктуры:

"Власти регулярно отчитываются о значительных достижениях: построено столько-то километров новых трубопроводов, обновлены котельные, введены в эксплуатацию новые очистные сооружения. Это, конечно, звучит обнадеживающе. Однако есть важный момент, который часто остается за рамками официальных отчетов: на модернизацию системы ЖКХ в масштабах всей страны в последние годы выделяется гораздо меньше средств, чем раньше".

Например, на 2024 год общий объем финансирования модернизации "коммуналки" составляет около 884 млрд рублей – сумма, которая, по его словам, явно недостаточна для покрытия потребностей всей страны. Но в 2025-м и 2026-м потратят 506 и 381 млрд соответственно, что в два раза меньше даже показателя 2024 года, замечает Бондарь.

Другое обстоятельство заключается в том, что систематическое повышение тарифов объясняется ветхостью инфраструктуры, необходимостью ее ремонта и еще множеством причин. Однако проходит год, и граждане видят примерно ту же картину – ветхость, отсутствие ремонта, а в последние годы к этому добавляется и нехватка кадров. Дмитрий Бондарь соглашается с этим, отмечая, что проблема заключается не только в недостатке денег, но и в огромной степени износа инфраструктуры:

"Большая часть коммунальных сетей в России эксплуатируется десятилетиями, и чтобы полностью их заменить или модернизировать, требуются триллионы рублей, а не сотни миллиардов. Поэтому, несмотря на действительно происходящие положительные изменения, они просто не успевают за масштабами накопленных проблем. Износ растет быстрее, чем удается с ним справляться. И самое главное – это то, как все это ощущают граждане".

Если люди сталкиваются с отключениями воды, перебоями в подаче тепла или другими сбоями в работе коммунальных систем, то заявления о прогрессе и модернизации проходят мимо них, отмечает эксперт.

"Для многих жителей реальность остается неизменной: старые трубы, холод в квартирах, аварии, которые устраняются слишком долго. Все это заставляет людей сомневаться в том, что рост тарифов идет на пользу", – считает Бондарь.

Начать экономить и вспомнить о льготах

Конечно, особую актуальность приобретает для многих сограждан вопрос, можно ли как-то сэкономить на оплате услуг. Дмитрий Бондарь дает несколько советов:

"Есть несколько эффективных способов. Во-первых, установка счетчиков – это очевидный шаг, который позволяет платить только за реально потребленные ресурсы. Например, водяные и электрические счетчики помогают значительно снизить расходы, особенно если вы экономно используете воду и электроэнергию. Во-вторых, стоит обратить внимание на энергосберегающие технологии. Современные бытовые приборы класса А и выше, LED-лампы и утепление окон могут существенно сократить ваши коммунальные счета. Также важно регулярно проверять состояние сантехники и устранить возможные протечки – это помогает избежать лишних затрат на воду".

Еще один способ сэкономить – это пересмотреть перечень предоставляемых услуг, продолжает Бондарь:

"Например, отказаться от ненужных общедомовых антенн или радиоточек. Кроме того, многие категории граждан имеют право на льготы или компенсации по оплате ЖКХ. Это особенно актуально для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Чтобы узнать о своих правах, можно обратиться в местные органы социальной защиты или воспользоваться порталом ГИС ЖКХ".

Собеседник подчеркивает, что рост тарифов на ЖКХ и связанные с этим проблемы – это многогранный вопрос, требующий как системных изменений со стороны государства, так и активного участия граждан.