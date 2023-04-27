На Алтае пожилой мужчина похитил кошелёк у собутыльницы, которая старше его на 5 лет

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

27 апреля 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Полицейские в Тальменском районе Алтайского края задержали пьяного похитителя кошелька, сообщили в ГУ МВД по региону.

63-летний мужчина рассказал, что похитил бумажник 68-летней женщины, с которой они накануне распивали алкоголь.

"После изрядной дозы спиртного он, недолго думая, вытащил кошелёк с 7 тысячами рублей и поспешил скрыться", – рассказали в ведомстве.

Похищенное у подозреваемого изъяли. Против него завели уголовное дело по статье о краже. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.