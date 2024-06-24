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На Алтае сотрудники МЧС спасли жителя Белоруссии, который застрял на скале

Мужчина провисел на возвышенности более четырех часов

24 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Застрявший на скале / Фото: МЧС России
Застрявший на скале / Фото: МЧС России

В Республике Алтай сотрудники МЧС спасли гражданина Белоруссии, который повис на отвесной скале на горе Иткая, сообщили в ведомстве.

В таком положении 36-летний мужчина находился более четырех часов. Его друзья вызвали спасателей и те с помощью веревок спустили его к подножию. 

Ранее в селе Калманка Алтайского края пожарные спасли рыбака, который упал на скользкой траве и не смог встать.

Происшествия спасение людей Хорошие новости Республика Алтай

Комментарии 3

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Евгений...

09:32:53 24-06-2024

Штрафануть... Что б не зависал...

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Мусик

09:39:33 24-06-2024

а сколько еще непокоренных скал в РА - страшно и подумать.

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Мусик

11:35:14 24-06-2024

житель застрял на скале.
и дождь. падают, падают капли.
всплеск в тишине.

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