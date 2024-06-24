На Алтае сотрудники МЧС спасли жителя Белоруссии, который застрял на скале

Мужчина провисел на возвышенности более четырех часов

24 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Застрявший на скале / Фото: МЧС России

В Республике Алтай сотрудники МЧС спасли гражданина Белоруссии, который повис на отвесной скале на горе Иткая, сообщили в ведомстве.

В таком положении 36-летний мужчина находился более четырех часов. Его друзья вызвали спасателей и те с помощью веревок спустили его к подножию.

Ранее в селе Калманка Алтайского края пожарные спасли рыбака, который упал на скользкой траве и не смог встать.