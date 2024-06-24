На Алтае сотрудники МЧС спасли жителя Белоруссии, который застрял на скале
Мужчина провисел на возвышенности более четырех часов
24 июня 2024, 09:15, ИА Амител
Застрявший на скале / Фото: МЧС России
В Республике Алтай сотрудники МЧС спасли гражданина Белоруссии, который повис на отвесной скале на горе Иткая, сообщили в ведомстве.
В таком положении 36-летний мужчина находился более четырех часов. Его друзья вызвали спасателей и те с помощью веревок спустили его к подножию.
Ранее в селе Калманка Алтайского края пожарные спасли рыбака, который упал на скользкой траве и не смог встать.
09:32:53 24-06-2024
Штрафануть... Что б не зависал...
09:39:33 24-06-2024
а сколько еще непокоренных скал в РА - страшно и подумать.
11:35:14 24-06-2024
житель застрял на скале.
и дождь. падают, падают капли.
всплеск в тишине.