На Алтае задержали наркокурьера, расфасовывавшего "синтетику" очень красивой ложечкой

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

15 апреля 2024, 13:13, ИА Амител

В Алтайском крае задержали наркокурьера, который готовился сбыть почти 300 граммов синтетического наркотика, сообщает региональное МВД.

"В ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли 153 грамма синтетического наркотика, зип-пакеты, весы и мерную ложку для дальнейшей расфасовки и сбыта наркотиков. Также обнаружили тайник, из которого изъяли 129 граммов "синтетики", – рассказали в ведомстве.

Всего оперативники изъяли у 47-летнего жителя Рубцовска 282 грамма синтетического наркотика, что является крупным размером.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.