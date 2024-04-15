На Алтае задержали наркокурьера, расфасовывавшего "синтетику" очень красивой ложечкой
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
15 апреля 2024, 13:13, ИА Амител
В Алтайском крае задержали наркокурьера, который готовился сбыть почти 300 граммов синтетического наркотика, сообщает региональное МВД.
"В ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли 153 грамма синтетического наркотика, зип-пакеты, весы и мерную ложку для дальнейшей расфасовки и сбыта наркотиков. Также обнаружили тайник, из которого изъяли 129 граммов "синтетики", – рассказали в ведомстве.
Всего оперативники изъяли у 47-летнего жителя Рубцовска 282 грамма синтетического наркотика, что является крупным размером.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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