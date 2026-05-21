НОВОСТИОбщество

На Алтае женщина ушла в "минус" после продажи самогона знакомой

У предпринимательницы конфисковали спиртосодержащую продукцию

21 мая 2026, 23:02, ИА Амител

Штраф дачнице / Дача / Штраф / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Штраф дачнице / Дача / Штраф / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жительницу Целинного района оштрафовали за продажу самогона своей знакомой. Незаконную торговлю спиртным выявил участковый, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

По данным ведомства, к сельчанке обратилась приятельница с просьбой продать самогон. Женщина согласилась и передала знакомой полуторалитровую бутылку спиртного за 250 рублей.

Позже покупательницу на улице остановил участковый, который поинтересовался происхождением алкоголя. Женщина призналась, что приобрела самогон у знакомой.

После этого в отношении продавца возбудили административное дело по статье 14.2 КоАП РФ — незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

Суд назначил жительнице района штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Также у нее конфисковали спиртосодержащую продукцию.

Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

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Алтайский край штрафы алкоголь
       

Комментарии 10

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Гость

01:47:48 22-05-2026

Холмс бы очень удивился масштабам задач))

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Гость

05:52:26 22-05-2026

Сплошные упыри в истории

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Гость

06:30:11 22-05-2026

Водка самая дешёвая 500 руб за поллитра. А самогон 250 рублей за полтора литра. И так в убыток себе продала.
Однако, спасибо за рекламу самогона.

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Гость

07:13:11 22-05-2026

Гость (06:30:11 22-05-2026) Водка самая дешёвая 500 руб за поллитра. А самогон 250 рубле...
Водка самая дешевая 409 рублей. Вы почти на сотню ошиблись. Где вы берете самогон по 250 рублей за 1,5 литра я не знаю. И боюсь представить, что это за сивуха. А 250 рублей за 0,5 вполне нормальная цена.
А бабке-стукачихе пусть теперь даже в магазине спиртное не продают. Могла бы сказать, что угостили/нашла/послать и т.д.

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Гость

07:21:55 22-05-2026

Верить никому нельзя... Сделала доброе дело... Себестоимость чэма традиционно считается по формуле "1кг сахара= 1литр самогона". Сахар нынче по 70 рублей, вот и мчитайте бабкин гешефт...

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Гость

10:15:44 22-05-2026

Гость (07:21:55 22-05-2026) Верить никому нельзя... Сделала доброе дело... Себестоимость... Самогон по схеме "1кг сахара= 1литр самогона даже близко нюхать противно. После тройной перегонки и хорошей очистки остается не больше 0,6 литра на 1 кг сахара. Уж такое сейчас качество дрожжей и сахара.

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Горожанин

17:52:25 22-05-2026

Гость (10:15:44 22-05-2026) Самогон по схеме "1кг сахара= 1литр самогона даже близко нюх... В сахар не докладывают сахар, али в дрожжи дрожжей не ложат? Говори уж до конца.

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Гость

09:42:22 22-05-2026

урядник палку срубил,а говорят дефицит кадров в мвд,работать некому.... вот раскрыл особо опасное,пресек,так сказать...

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Кость

11:39:14 22-05-2026

самый лучший спирт из зерна-можно сделать дома.Без сахара и без дрожжей...Лучше самогона.

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ДМВ

15:13:27 22-05-2026

Где- то бабка накосячила, и была командирована на контрольную закупку

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