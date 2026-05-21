На Алтае женщина ушла в "минус" после продажи самогона знакомой

У предпринимательницы конфисковали спиртосодержащую продукцию

21 мая 2026, 23:02, ИА Амител

Штраф дачнице / Дача / Штраф / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жительницу Целинного района оштрафовали за продажу самогона своей знакомой. Незаконную торговлю спиртным выявил участковый, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

По данным ведомства, к сельчанке обратилась приятельница с просьбой продать самогон. Женщина согласилась и передала знакомой полуторалитровую бутылку спиртного за 250 рублей.

Позже покупательницу на улице остановил участковый, который поинтересовался происхождением алкоголя. Женщина призналась, что приобрела самогон у знакомой.

После этого в отношении продавца возбудили административное дело по статье 14.2 КоАП РФ — незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

Суд назначил жительнице района штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Также у нее конфисковали спиртосодержащую продукцию.