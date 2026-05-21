На Алтае женщина ушла в "минус" после продажи самогона знакомой
У предпринимательницы конфисковали спиртосодержащую продукцию
21 мая 2026, 23:02, ИА Амител
Жительницу Целинного района оштрафовали за продажу самогона своей знакомой. Незаконную торговлю спиртным выявил участковый, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
По данным ведомства, к сельчанке обратилась приятельница с просьбой продать самогон. Женщина согласилась и передала знакомой полуторалитровую бутылку спиртного за 250 рублей.
Позже покупательницу на улице остановил участковый, который поинтересовался происхождением алкоголя. Женщина призналась, что приобрела самогон у знакомой.
После этого в отношении продавца возбудили административное дело по статье 14.2 КоАП РФ — незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.
Суд назначил жительнице района штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Также у нее конфисковали спиртосодержащую продукцию.
01:47:48 22-05-2026
Холмс бы очень удивился масштабам задач))
05:52:26 22-05-2026
Сплошные упыри в истории
06:30:11 22-05-2026
Водка самая дешёвая 500 руб за поллитра. А самогон 250 рублей за полтора литра. И так в убыток себе продала.
Однако, спасибо за рекламу самогона.
07:13:11 22-05-2026
Гость (06:30:11 22-05-2026) Водка самая дешёвая 500 руб за поллитра. А самогон 250 рубле...
Водка самая дешевая 409 рублей. Вы почти на сотню ошиблись. Где вы берете самогон по 250 рублей за 1,5 литра я не знаю. И боюсь представить, что это за сивуха. А 250 рублей за 0,5 вполне нормальная цена.
А бабке-стукачихе пусть теперь даже в магазине спиртное не продают. Могла бы сказать, что угостили/нашла/послать и т.д.
07:21:55 22-05-2026
Верить никому нельзя... Сделала доброе дело... Себестоимость чэма традиционно считается по формуле "1кг сахара= 1литр самогона". Сахар нынче по 70 рублей, вот и мчитайте бабкин гешефт...
10:15:44 22-05-2026
Гость (07:21:55 22-05-2026) Верить никому нельзя... Сделала доброе дело... Себестоимость... Самогон по схеме "1кг сахара= 1литр самогона даже близко нюхать противно. После тройной перегонки и хорошей очистки остается не больше 0,6 литра на 1 кг сахара. Уж такое сейчас качество дрожжей и сахара.
17:52:25 22-05-2026
Гость (10:15:44 22-05-2026) Самогон по схеме "1кг сахара= 1литр самогона даже близко нюх... В сахар не докладывают сахар, али в дрожжи дрожжей не ложат? Говори уж до конца.
09:42:22 22-05-2026
урядник палку срубил,а говорят дефицит кадров в мвд,работать некому.... вот раскрыл особо опасное,пресек,так сказать...
11:39:14 22-05-2026
самый лучший спирт из зерна-можно сделать дома.Без сахара и без дрожжей...Лучше самогона.
15:13:27 22-05-2026
Где- то бабка накосячила, и была командирована на контрольную закупку