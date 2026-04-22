Глава Республики Алтай Турчак обвинил "наливайки" в обходе запрета на продажу алкоголя

Жители жалуются на шум, драки и продажу спиртного несовершеннолетним

22 апреля 2026, 09:48, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

В Республике Алтай власти заявили о проблеме "наливаек", которые продолжают работать круглосуточно, несмотря на действующие ограничения. По словам главы региона Андрея Турчака, предприниматели обходят запреты, оформляя такие точки как заведения общепита.

«Многие "наливайки" и псевдобары продолжают спокойно работать и на территории Горно-Алтайска, и на территории Майминского района. Формально они оформляются как общепит, ставят пару столиков, но по факту продолжают работать в режиме "наливайки" 24/7. В меню присутствует только алкоголь, кухни никакой нет», — отметил он на заседании правительства.

По словам главы республики, число жалоб от жителей растет "в геометрической прогрессии". Люди недовольны тем, что возле таких точек собираются шумные компании, происходят конфликты и драки. Кроме того, звучат обвинения в продаже алкоголя несовершеннолетним.

Турчак также обратил внимание на обратную сторону ограничений: добросовестные предприниматели, которые соблюдают закон, оказались в сложной ситуации после запрета на ночную продажу алкоголя. Власти намерены рассмотреть меры поддержки для такого вида бизнеса, чтобы помочь им сохранить деятельность без реализации спиртного.

Ранее сообщалось, что покупателей алкоголя в Таиланде обязали проходить тест на трезвость. За нарушение правил продажи алкоголя для заведений и продавцов предусмотрены крупные штрафы.

В Республике Алтай с 1 марта запретят продавать алкоголь по воскресеньям и в праздники

При этом магазины внутри жилых домов совсем перестанут торговать спиртным
Комментарии 4

Гость

09:56:38 22-04-2026

Что же делать? Как справиться с напастью? Это только интернет можно "запретить", а наливайки как запретишь? Это же невозможно. Эх, ничего не поделаешь...

Гость

10:19:20 22-04-2026

ЛУчше бы задался вопросом, а кто крыша у всех ночных наливаек.
было бы желание, закрыть их можно за неделю

Гость

11:33:18 22-04-2026

Не может быть! Кто бы мог подумать? ХД

Гость

18:26:02 22-04-2026

Обвинить закон в том, что он таков, что его можно так легко обойти, язык не повернулся?

