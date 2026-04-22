Глава Республики Алтай Турчак обвинил "наливайки" в обходе запрета на продажу алкоголя
Жители жалуются на шум, драки и продажу спиртного несовершеннолетним
22 апреля 2026, 09:48, ИА Амител
В Республике Алтай власти заявили о проблеме "наливаек", которые продолжают работать круглосуточно, несмотря на действующие ограничения. По словам главы региона Андрея Турчака, предприниматели обходят запреты, оформляя такие точки как заведения общепита.
«Многие "наливайки" и псевдобары продолжают спокойно работать и на территории Горно-Алтайска, и на территории Майминского района. Формально они оформляются как общепит, ставят пару столиков, но по факту продолжают работать в режиме "наливайки" 24/7. В меню присутствует только алкоголь, кухни никакой нет», — отметил он на заседании правительства.
По словам главы республики, число жалоб от жителей растет "в геометрической прогрессии". Люди недовольны тем, что возле таких точек собираются шумные компании, происходят конфликты и драки. Кроме того, звучат обвинения в продаже алкоголя несовершеннолетним.
Турчак также обратил внимание на обратную сторону ограничений: добросовестные предприниматели, которые соблюдают закон, оказались в сложной ситуации после запрета на ночную продажу алкоголя. Власти намерены рассмотреть меры поддержки для такого вида бизнеса, чтобы помочь им сохранить деятельность без реализации спиртного.
09:56:38 22-04-2026
Что же делать? Как справиться с напастью? Это только интернет можно "запретить", а наливайки как запретишь? Это же невозможно. Эх, ничего не поделаешь...
10:19:20 22-04-2026
ЛУчше бы задался вопросом, а кто крыша у всех ночных наливаек.
было бы желание, закрыть их можно за неделю
11:33:18 22-04-2026
Не может быть! Кто бы мог подумать? ХД
18:26:02 22-04-2026
Обвинить закон в том, что он таков, что его можно так легко обойти, язык не повернулся?