Глава Республики Алтай Турчак обвинил "наливайки" в обходе запрета на продажу алкоголя

Жители жалуются на шум, драки и продажу спиртного несовершеннолетним

22 апреля 2026, 09:48, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

В Республике Алтай власти заявили о проблеме "наливаек", которые продолжают работать круглосуточно, несмотря на действующие ограничения. По словам главы региона Андрея Турчака, предприниматели обходят запреты, оформляя такие точки как заведения общепита.

«Многие "наливайки" и псевдобары продолжают спокойно работать и на территории Горно-Алтайска, и на территории Майминского района. Формально они оформляются как общепит, ставят пару столиков, но по факту продолжают работать в режиме "наливайки" 24/7. В меню присутствует только алкоголь, кухни никакой нет», — отметил он на заседании правительства.

По словам главы республики, число жалоб от жителей растет "в геометрической прогрессии". Люди недовольны тем, что возле таких точек собираются шумные компании, происходят конфликты и драки. Кроме того, звучат обвинения в продаже алкоголя несовершеннолетним.

Турчак также обратил внимание на обратную сторону ограничений: добросовестные предприниматели, которые соблюдают закон, оказались в сложной ситуации после запрета на ночную продажу алкоголя. Власти намерены рассмотреть меры поддержки для такого вида бизнеса, чтобы помочь им сохранить деятельность без реализации спиртного.

