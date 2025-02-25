На "Госуслугах" запустили сервис "Жизненная ситуация" для выхода на пенсию
Пользователи также смогут узнать о мерах социальной поддержки и других льготах
25 февраля 2025, 22:30, ИА Амител
На портале "Госуслуги" запустили сервис "Жизненная ситуация", который поможет гражданам оформить пенсию, получить информацию о льготах и других социальных услугах. Об этом сообщает РИА Новости.
"С помощью сервиса можно оформить пенсию, узнать о мерах социальной поддержки и других льготах для пенсионеров", – пояснили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Сервис позволяет получать выписки о состоянии индивидуального лицевого счета, справки о размере пенсий и других выплат, а также запрашивать архивные документы. Предполагается, что его использование сократит сроки получения госуслуг до пяти дней.
Функционал платформы будет расширяться. В перспективе граждане, приближающиеся к пенсионному возрасту, смогут оформить электронное пенсионное свидетельство прямо в личном кабинете на "Госуслугах".
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