На отдых с ветерком. Семья из Барнаула провела тест-драйв нового Jetour Dashing

Новинка автопрома создана для путешествий

06 сентября 2023, 09:10, ИА Амител erid: LjN8KPuRf

Тест-драйв Jetour Dashing / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Автомобильная промышленность Поднебесной не перестает радовать российского потребителя современными моделями, подходящими на все случаи жизни. Выбор настолько расширился, что своего боевого коня покупатель оценивает уже не только ориентируясь на количество лошадиных сил, техническую оснащенность и дизайн. Здесь важна общая картина. У семьи Кочетковых – Арсения, Татьяны и их дочери Вики – все совпало. Совпало с новым представителем азиатского автопрома Jetour Dashing*, который недавно появился в Барнауле. В первые дни осени Кочетковы отправились в путешествие и выбрали для этого именно новенький Jetour, который им для тест-драйва предоставил официальный дилер бренда – Автоцентр АНТ. Рассказываем и показываем, что из этого вышло (а вышло очень круто, даже несмотря на капризы погоды).

С тобой хоть на край света

Но сначала давайте знакомиться: Jetour Dashing – это новый стильный кроссовер одноименного китайского бренда Jetour. Он появился в России совсем недавно и уже доступен для заказа в Барнауле у официального дилера Jetour – Автоцентра АНТ.

Производитель заявляет, что автомобиль создан для молодых любителей путешествий и активного образа жизни. Колесить на стильном механическом коне можно не только по трассам, но и по бездорожью первозданной природы. Тем, кто любит "путешествовать" по городским дорогам, быстро и приятно добираться до любой точки на карте города, тоже стоит обратить внимание на этот кроссовер.





































































Тест-драйв Jetour Dashing / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Места хватит всем

Автомобиль имеет стильный дизайн и современную палитру цветов, что не оставит его незамеченным на дорогах города. Модель представлена как в классических белом и черном вариантах, так и в ультрамодных ярко-синем, пастельно-сером и сексуальном красном. Профиль авто достаточно изящен, но аккуратность модели лишь дизайнерская иллюзия.

Первое, на что обращаешь внимание в салоне, – высокая крыша и просторность заднего ряда. Здесь и Таня с Арсением, и Вика сразу почувствовали себя удобно (и поиграть, и подремать – места хватает на все детские занятия). Второй ряд сидений имеет подголовники с боковой поддержкой, а передние кресла – интегрированные подголовники. Комфортно и просторно было в течение всей, довольно долгой поездки.

"Меня впечатлил внешний вид машины: очень красивый интерьер и экстерьер, панорамная крыша. Места всем хватит. Если по городу это просто приятно, то в дальней дороге максимально востребовано", – поделился впечатлениями Арсений.

Оценила молодая пара и сочетание различных материалов и фактур ("ммм, какой тут стильный белый"), которые делают интерьер на вид и на ощупь достаточно качественным и дорогим.

































































































Тест-драйв Jetour Dashing / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Опций много не бывает

Технологическое оснащение и эргономика авто также придутся по душе современному владельцу, ведущему активный образ жизни. Здесь и стильные светодиодные фары с автоматическим дальним светом, и панорамная крыша с электроприводом (что очень порадовало нашу юную героиню), скрытые дверные ручки (мама оценила), центральный замок, датчики света и дождя, круиз-контроль, антиблокировочная тормозная система и другие системы помощи водителю (распределения тормозных усилий, помощи при торможении, противобуксовочная, курсовой устойчивости, помощи при старте в гору и при спуске с горы, предотвращения опрокидывания). Арсений отдельно отметил в Dashing полный комплект "теплых" опций, отличную шумоизоляцию и быстрый разгон.

Дисплей медиасистемы – диагональю 12,8 дюйма. В нем сосредоточено все, физических клавиш в салоне практически нет. Смотрится очень футуристично.

"В управлении автомобилем все интуитивно понятно. Комфортная высокая посадка и хороший обзор на дороге – для меня это базовые критерии при выборе авто. Невероятно удобный руль, комфортные сиденья с электроуправлением, очень хорошая вместимость салона, прекрасная обзорность, большие боковые зеркала и понятные габариты машины, высокий клиренс и раздельный климат-контроль. Также огромный плюс в том, что очень много вспомогательных систем. Все управление происходит с ЖК-дисплея, есть помощь при управлении авто и функция управления голосом. Создается ощущение, будто управляешь гаджетом", – поделился впечатлениями Арсений Кочетков.

Кстати, да, багажник довольно приличного объема. Сюда войдут все вещи для путешествия, туристические принадлежности и даже, по оценке наших "экспертов", запасное колесо. В максимальной комплектации также есть электропривод пятой двери.





















































Тест-драйв Jetour Dashing / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Все это за довольно привлекательную цену: от 2 389 900 рублей.

В общем, нам понравилось. Понравится и вам. Jetour Dashing доступен для заказа у официального дилера бренда в Барнауле – Автоцентра АНТ.

Бренд Jetour развивается с 2018 года. И демонстрирует очень высокие темпы роста в Китае: уже в 2019 году он вышел на глобальный рынок и теперь присутствует в 35 странах, где действует более 400 дилерских центров. В России – с 2023 года, где имеет представительства в 74 городах, в том числе и в Барнауле. До конца года количество дилеров увеличат до ста, так что проблем с обслуживанием точно не будет.

Записаться на тест-драйв или задать вопрос по автомобилю можно в комментариях или позвонить официальному дилеру по телефону (3852) 29-00-20.

Первым покупателям – дополнительные выгоды и подарки. А еще у автоцентра есть программа Trade-in*, кредитные и лизинговые программы, подбор и установка дополнительного оборудования, гарантийное и послепродажное обслуживание, оригинальные запасные части и расходные материалы.

Автоцентр АНТ, официальный дилер бренда Jetour в Барнауле

Тел.: (3852) 290-020

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

Сайт

"ВКонтакте"*Dashing (Дэшинг, в переводе с англ. – лихой); Jetour ("Джетур"); Trade-in (Трейд-ин).

ООО АНТ 2000

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