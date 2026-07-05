На Правдинском водохранилище в Алтайском крае утонул мужчина
Трагедия произошла во время купания
05 июля 2026, 11:35, ИА Амител
Правдинское водохранилище / Фото: МЧС по Алтайскому краю
На Правдинском водохранилище в Первомайском районе утонул мужчина, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.
Житель региона 1989 года рождения отдыхал в компании на берегу и решил искупаться. Он зашел в воду, нырнул, но вынырнуть уже не смог.
Тело из воды извлекли отдыхавшие на берегу люди.
«Отдыхая на водоемах, не оборудованных по требованиям безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности. Соблюдение правил — залог вашего здоровья и спасения жизни», — напомнили в пресс-службе.
12:01:56 05-07-2026
Да что ж это такое то, когда уже это закончится. Соболезнование родным.
15:27:15 05-07-2026
Иванна (12:01:56 05-07-2026) Да что ж это такое то, когда уже это закончится. Соболезнова...
Когда пьяные и неумеюшие плавать перестанут лезть в воду
21:40:51 05-07-2026
Гость (15:27:15 05-07-2026) Когда пьяные и неумеюшие плавать перестанут лезть в воду... Сердечников добавь, перегрелся нырнул и готов.
12:19:16 05-07-2026
Плаваю на сапе от пляжа в затон. Постоянно вижу самоубийц, которые пытаются залезть в течение или переплыть пляж. Фишка в том, что 99% не умеют плавать, но при этом уверены, что умеют. Люди плывут кролем держа голову вверх (голова должна находиться на одной линии со спиной и ногами). Это во первых, смешно выглядит, так держат голову бабушки в бассейне. Во вторых, так даже здоровый физически человек может проплыть максимум 50-100 метров. В итоге, человек поплыл, выдохся, поболтался, поплыл, выдохся, поболтался. Кругом катера, волны.
15:05:50 06-07-2026
Гость (12:19:16 05-07-2026) Плаваю на сапе от пляжа в затон. Постоянно вижу самоубийц, к... вы не сравнивайте классические способы плавания из бассейна с открытой водой. Никто классически в реке не плывет, у тебя обзор должен быть.
00:59:26 06-07-2026
ну нельзя нырять, перегрелся, 40+, выпил, 90 процентов что крякнешь, совсем не думают о себе, неграмотные, не знают своего организма, не следят ха здоровьем