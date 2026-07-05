На Правдинском водохранилище в Алтайском крае утонул мужчина

Трагедия произошла во время купания

05 июля 2026, 11:35, ИА Амител

Правдинское водохранилище / Фото: МЧС по Алтайскому краю

На Правдинском водохранилище в Первомайском районе утонул мужчина, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

Житель региона 1989 года рождения отдыхал в компании на берегу и решил искупаться. Он зашел в воду, нырнул, но вынырнуть уже не смог.

Тело из воды извлекли отдыхавшие на берегу люди.