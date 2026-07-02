Два ребенка утонули в Алтайском крае 1 июля

Уголовные дела возбуждены по признакам "причинения смерти по неосторожности"

02 июля 2026, 11:08, ИА Амител

Два ребенка утонули в Алтайском крае / Фото: СК

В Алтайском крае в среду вечером, 1 июля, двое детей погибли в открытых водоемах, расположенных в Рубцовском и Советском районах, сообщает региональный СК.

В селе Кокши Советского района четырехлетняя девочка, находясь на берегу озера Большое Лазурное вместе с бабушкой, у которой она гостила, надела резиновый надувной круг и вошла в водоем.

«Зайдя на глубину, ребенок выпал из спасательного средства и утонул», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в реке Алей на окраине села Безрукавка Рубцовского района утонул 13-летний мальчик. Он отдыхал вместе с родственниками.

«Во время игры в воде ребенок зашел на глубину и утонул», — отметили в СК.

Два ребенка утонули в Алтайском крае / Фото: МЧС

Уголовные дела возбуждены по признакам "причинения смерти по неосторожности". Следователи СК проводят осмотры мест происшествий, допрашивают очевидцев, устанавливают все обстоятельства гибели детей.

Региональная прокуратура проводит проверку. Поставлен на контроль ход расследования двух уголовных дел.