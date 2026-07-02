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Два ребенка утонули в Алтайском крае 1 июля

Уголовные дела возбуждены по признакам "причинения смерти по неосторожности"

02 июля 2026, 11:08, ИА Амител

Два ребенка утонули в Алтайском крае / Фото: СК

В Алтайском крае в среду вечером, 1 июля, двое детей погибли в открытых водоемах, расположенных в Рубцовском и Советском районах, сообщает региональный СК. 

В селе Кокши Советского района четырехлетняя девочка, находясь на берегу озера Большое Лазурное вместе с бабушкой, у которой она гостила, надела резиновый надувной круг и вошла в водоем.

«Зайдя на глубину, ребенок выпал из спасательного средства и утонул», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в реке Алей на окраине села Безрукавка Рубцовского района утонул 13-летний мальчик. Он отдыхал вместе с родственниками.

«Во время игры в воде ребенок зашел на глубину и утонул», — отметили в СК.

Два ребенка утонули в Алтайском крае / Фото: МЧС

Уголовные дела возбуждены по признакам "причинения смерти по неосторожности". Следователи СК проводят осмотры мест происшествий, допрашивают очевидцев, устанавливают все обстоятельства гибели детей.

Региональная прокуратура проводит проверку. Поставлен на контроль ход расследования двух уголовных дел.

«По данным на 1 июля 2026 года, на водных объектах Алтайского края с начала года погибли 30 человек, из которых 11 — дети. Основные причины трагедий — купание в необорудованных местах и отсутствие должного контроля за детьми со стороны взрослых», — указали в МЧС.

Барнаульский пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Алтайский край Происшествия дети
       

Комментарии 14

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Гость

11:27:54 02-07-2026

Учите детей плавать!

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Musik

12:02:59 02-07-2026

Гость (11:27:54 02-07-2026) Учите детей плавать!... В 4- года?

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Гость

13:18:25 02-07-2026

Musik (12:02:59 02-07-2026) В 4- года?...
Не поверите, но сейчас есть возможность научить детей плавать чуть ли не с рождения. В противном случае можно использовать детские жилеты и нарукавники - они намного безопаснее надувных кругов

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Гость

12:19:51 02-07-2026

Гость (11:27:54 02-07-2026) Учите детей плавать!... Казалось бы чему там учиться. Тупо надрал воздуха в легкие и уже никак в воду не погрузишься.

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Гость

14:31:48 02-07-2026

Гость (12:19:51 02-07-2026) Казалось бы чему там учиться. Тупо надрал воздуха в легкие и...
Это если не паниковать и не трепыхаться из последних сил. А те, кто не умеют плавать, они и на воде не умеют держаться

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Гость

12:05:04 02-07-2026

4 летняя девочка, зашла в воду и выпала из круга.... Только мне странно, как такая малышка без присмотра оказалась в водоеме на глубине?
Родители ворон считали?

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Повсекакий

12:27:58 02-07-2026

Гость (12:05:04 02-07-2026) 4 летняя девочка, зашла в воду и выпала из круга.... Только ... А родителей рядом и не было. Читай внимательно: "четырехлетняя девочка, находясь на берегу озера Большое Лазурное вместе с бабушкой,у которой она гостила..."

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Гость

13:01:07 02-07-2026

Гость (12:05:04 02-07-2026) 4 летняя девочка, зашла в воду и выпала из круга.... Только ... а вы каких-то других ворон считаете?
===
"вместе с бабушкой, у которой она гостила"

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гость

13:54:08 02-07-2026

Алей-не глубокая река. Но в нем постоянно тонут люди. Он почти везде быстрый, потому вода холодная. Ребенка течение враз утущит, а в воде много свалившихся деревьев, затянет легко под любое.

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Гость

15:36:45 02-07-2026

Судьба...

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Гость

15:56:26 02-07-2026

как жалко ребятишек...

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Гость

16:21:37 02-07-2026

Гость (15:56:26 02-07-2026) как жалко ребятишек...... Ну да жалко(
Но все же, некоторые такие ребята сами целенаправленно идут купаться без родителей или даже не предупредив. И там дурачатся. Вот таких не жалко.

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Гость

16:11:24 02-07-2026

Утонуть можно и в луже. Тонут даже мастера спорта по плаванию на соревнованиях. Вода это всегда опасность и дело случая. Сколько случаев было что человек в ванной тонул. Умение плавать это далеко не главное при утоплении.

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Ирина

17:22:20 02-07-2026

Зачем совсем маленького тащить в водоем? Просто ставлю бассейн на даче. А с годовалой ездили на пруд, так взяли большой таз и бутылки горячей воды в багажник положили. Причем потом узнала, что у соседей двухлетняя внучка в этом же пруду что-то подхватила. Лечили долго.

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