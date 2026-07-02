Два ребенка утонули в Алтайском крае 1 июля
Уголовные дела возбуждены по признакам "причинения смерти по неосторожности"
02 июля 2026, 11:08, ИА Амител
В Алтайском крае в среду вечером, 1 июля, двое детей погибли в открытых водоемах, расположенных в Рубцовском и Советском районах, сообщает региональный СК.
В селе Кокши Советского района четырехлетняя девочка, находясь на берегу озера Большое Лазурное вместе с бабушкой, у которой она гостила, надела резиновый надувной круг и вошла в водоем.
«Зайдя на глубину, ребенок выпал из спасательного средства и утонул», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, в реке Алей на окраине села Безрукавка Рубцовского района утонул 13-летний мальчик. Он отдыхал вместе с родственниками.
«Во время игры в воде ребенок зашел на глубину и утонул», — отметили в СК.
Уголовные дела возбуждены по признакам "причинения смерти по неосторожности". Следователи СК проводят осмотры мест происшествий, допрашивают очевидцев, устанавливают все обстоятельства гибели детей.
Региональная прокуратура проводит проверку. Поставлен на контроль ход расследования двух уголовных дел.
«По данным на 1 июля 2026 года, на водных объектах Алтайского края с начала года погибли 30 человек, из которых 11 — дети. Основные причины трагедий — купание в необорудованных местах и отсутствие должного контроля за детьми со стороны взрослых», — указали в МЧС.
11:27:54 02-07-2026
Учите детей плавать!
12:02:59 02-07-2026
Гость (11:27:54 02-07-2026) Учите детей плавать!... В 4- года?
13:18:25 02-07-2026
Musik (12:02:59 02-07-2026) В 4- года?...
Не поверите, но сейчас есть возможность научить детей плавать чуть ли не с рождения. В противном случае можно использовать детские жилеты и нарукавники - они намного безопаснее надувных кругов
12:19:51 02-07-2026
Гость (11:27:54 02-07-2026) Учите детей плавать!... Казалось бы чему там учиться. Тупо надрал воздуха в легкие и уже никак в воду не погрузишься.
14:31:48 02-07-2026
Гость (12:19:51 02-07-2026) Казалось бы чему там учиться. Тупо надрал воздуха в легкие и...
Это если не паниковать и не трепыхаться из последних сил. А те, кто не умеют плавать, они и на воде не умеют держаться
12:05:04 02-07-2026
4 летняя девочка, зашла в воду и выпала из круга.... Только мне странно, как такая малышка без присмотра оказалась в водоеме на глубине?
Родители ворон считали?
12:27:58 02-07-2026
Гость (12:05:04 02-07-2026) 4 летняя девочка, зашла в воду и выпала из круга.... Только ... А родителей рядом и не было. Читай внимательно: "четырехлетняя девочка, находясь на берегу озера Большое Лазурное вместе с бабушкой,у которой она гостила..."
13:01:07 02-07-2026
Гость (12:05:04 02-07-2026) 4 летняя девочка, зашла в воду и выпала из круга.... Только ... а вы каких-то других ворон считаете?
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"вместе с бабушкой, у которой она гостила"
13:54:08 02-07-2026
Алей-не глубокая река. Но в нем постоянно тонут люди. Он почти везде быстрый, потому вода холодная. Ребенка течение враз утущит, а в воде много свалившихся деревьев, затянет легко под любое.
15:36:45 02-07-2026
Судьба...
15:56:26 02-07-2026
как жалко ребятишек...
16:21:37 02-07-2026
Гость (15:56:26 02-07-2026) как жалко ребятишек...... Ну да жалко(
Но все же, некоторые такие ребята сами целенаправленно идут купаться без родителей или даже не предупредив. И там дурачатся. Вот таких не жалко.
16:11:24 02-07-2026
Утонуть можно и в луже. Тонут даже мастера спорта по плаванию на соревнованиях. Вода это всегда опасность и дело случая. Сколько случаев было что человек в ванной тонул. Умение плавать это далеко не главное при утоплении.
17:22:20 02-07-2026
Зачем совсем маленького тащить в водоем? Просто ставлю бассейн на даче. А с годовалой ездили на пруд, так взяли большой таз и бутылки горячей воды в багажник положили. Причем потом узнала, что у соседей двухлетняя внучка в этом же пруду что-то подхватила. Лечили долго.