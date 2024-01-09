На сколько вырастет стоимость воды и водоотведения в Барнауле в 2024 году?
Сильнее всего по кошелькам жителей краевой столицы ударят услуги водоотведения
09 января 2024, 13:20, ИА Амител
С 1 июля 2024 года жители Алтайского края начнут платить за коммунальные услуги по новым расценкам. Наибольший рост покажут тарифы на холодную воду и водоотведение, следует из документа, опубликованного на сайте ресурсоснабжающей организации "Барнаульский водоканал".
На сколько вырастет стоимость холодной воды и водоотведения в Барнауле?
Стоимость холодной воды с 1 июля 2024 года для жителей Барнаула увеличится на 18,5%: с 26,6 рубля за куб. м до 31,52 рубля. Техническая вода подорожает на 3% – с 12,19 до 12,65 рубля. Но сильнее всего по кошельку ударят услуги водоотведения – рост составит 20%: с 23,30 рубля за куб. м до 27,96.
В денежном эквиваленте увеличение для семьи из трех человек составит 160,53 рубля в месяц, пояснили "Толку" в Барнаульском водоканале.
В ресурсоснабжающей организации объяснили рост тарифов необходимостью модернизации системы водоснабжения и водоотведения краевой столицы и пригорода. Компания запланировала масштабные работы, которые позволят "существенно улучшить коммунальную инфраструктуру".
Еще раз отметим: речь идет лишь о повышении тарифов на услуги барнаульского водоканала – в общей квитанции платежи компании составляют порядка 14% от общей суммы. Остальное – горячая вода, электро- и теплоэнергия, газ, твердое топливо при наличии печного отопления, водоотведение, обращение с ТКО.
Почитать о том, на сколько изменится стоимость остальных тарифов с 1 июля 2024 года в Алтайском крае, можно в материале по ссылке ниже.
13:39:02 09-01-2024
зарплаты бы так росли
14:01:35 09-01-2024
Перед выборами. Может это саботаж?
14:45:56 09-01-2024
Гость (14:01:35 09-01-2024) Перед выборами. Может это саботаж?... Обдирать начнут с 1 июля, о выборах к тому времени забудут
19:14:31 09-01-2024
А собственник Барнаульского водоканала поди давно живет за границей? И деньги выводит за бугор. Пора бы властям края и Барнаула озвучить эту тему. Кому мы платим? А то вот в Московской области признали такие факты, когда "заморозили" целые кварталы...Кто является собственников Барнаульского водоканала?
20:01:15 09-01-2024
водоканал должен быть муниципальным, ни у каких частных московских лиц нет заинтересованности в качестве, пора бы этот вопрос решать городским чиновникам, хотя с таким мэром.....
21:48:37 09-01-2024
Когда уже захлебнутся? Деньгами.
23:55:04 09-01-2024
В тариф заложены затраты на текущий и капитальный ремонт сетей т.д. Теперь говорят, что ОНИ решили, что-то отремонтировать. А потому Дорогие граждане мы решили поднять Вам тариф на 20%. А где накопления н капитальный ремонт прошлых лет? По идее он идет накопительным итогом. Поэтому в свете разморозки десятков домов в Подмосковье следует выяснить, где деньги и кто собственник сетей. И спросить с чиновников и за деньги и за подъем тарифа и за то в чей карман текут деньги Барнаульцев. И не дырявый тот карман с дыркой прямиком в какой ни будь офшор.
09:29:41 10-01-2024
Последний раз при повышении говорили что выще 9, 8% потому что не будут повышать 1,5 года. А сейчас сети надо ремонтирлвать, но это все заложено в тарифе. Пусть краевые власти помогают из бюджета. Наши власти уже перегнули палку с ценами на яйца, сломаете больно вам будет.