Сколько ДТП произошло в Алтайском крае и где самые аварийные трассы. Инфографика

Статистика о погибших и пострадавших в авариях за последние три года

21 марта 2024, 08:20, ИА Амител

Ежегодно на региональных дорогах в Алтайском крае происходит большое количество ДТП, в которых погибают десятки и даже сотни человек. По данным ГИБДД, основные причины жестких аварий – нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на встречную полосу и несоответствие скорости условиям движения. В Министерстве транспорта Алтайского края призывают водителей соблюдать скоростной режим, потому что от этого зависит жизнь. Сколько человек погибло и пострадало в ДТП в Алтайском крае на региональных трассах с 2021 по 2023 год – смотрите в нашей инфографике.