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Сколько ДТП произошло в Алтайском крае и где самые аварийные трассы. Инфографика

Статистика о погибших и пострадавших в авариях за последние три года

21 марта 2024, 08:20, ИА Амител

Ежегодно на региональных дорогах в Алтайском крае происходит большое количество ДТП, в которых погибают десятки и даже сотни человек. По данным ГИБДД, основные причины жестких аварий – нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на встречную полосу и несоответствие скорости условиям движения. В Министерстве транспорта Алтайского края призывают водителей соблюдать скоростной режим, потому что от этого зависит жизнь. Сколько человек погибло и пострадало в ДТП в Алтайском крае на региональных трассах с 2021 по 2023 год – смотрите в нашей инфографике.

ДТП Алтайский край итоги года инфографика

Комментарии 5

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гость

09:21:34 21-03-2024

а м-52 где?

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Гость

09:52:22 21-03-2024

гость (09:21:34 21-03-2024) а м-52 где?... Нету, она всю статистику портит. ее лучше не показывать. а то будет АТАТА за то, что никак не осилят сделать ее многополосной ибезопасной )

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Гость

11:27:12 21-03-2024

гость (09:21:34 21-03-2024) а м-52 где?... Р-256 она. Федеральная, как и А-322. А здесь региональные, за них край несет ответственность.

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Гость

09:59:06 21-03-2024

Статистику по "дороге смерти" Барнаул - Бийск покажите.

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Гость

10:09:01 21-03-2024

Самой аварийной дороги и нет на схеме, молодцы, что сказать то. Или она к региональным не относится, федеральная ? Тогда сделайте совмещенную картинку со всеми трассами края.

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