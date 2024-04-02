"Дорога смерти". Чуйский тракт на Алтае за три года "унес" жизни 100 человек

Разбираемся в статистике краевого ГИБДД

02 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Фото: дорога Чуйский тракт/amic.ru

100 человек погибли на трассе Р-256 Чуйский тракт (Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией) за последние три года в ДТП. Об этом свидетельствует статистика краевого ГИБДД. По этому показателю Чуйский тракт остается самой аварийной дорогой в Алтайском крае.

Сколько человек пострадали на Чуйском тракте?

Согласно данным статистики, с 2021 по 2023 годы на трассе Р-256 (Чуйский тракт) произошло 454 ДТП. В них погибли 100 человек, 781 - пострадали. Коэффициент тяжести составил 6,4. Любопытно, что это меньше, чем у другой федеральной трассы — Барнаул-Рубцовск. Там за три года произошло 209 ДТП, в которых погибли 77 человек и еще 316 получили ранения. Коэффициент аварийности на трассе составил 12,18, что в два раза больше, чем у Чуйского тракта. Третья же федеральная трасса в Алтайском крае — Барнаул-Павловск-граница Казахстана — за три года "убила" 32 человека и "ранила" 236 человек. Коэффициент аварийности здесь составил 6,78 (имеется ввиду количество погибших на раненных — прим. ред).

Ранее краевые власти неоднократно обращали внимание на рост числа аварий на Чуйском тракте. Особенно это заметно в летний период, когда трафик и-за туристов возрастает в два раза. Эксперты отмечают, что основной причиной ДТП на Чуйском тракте становится превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу.

Чтобы сделать Чуйский тракт безопаснее, его нужно расширить до четырех полос?

Да. Этой работой дорожники занимаются уже несколько последних лет. Ежегодно на участке Барнаул-Бийск расширяют дорогу до четырех полос. На это из федерального бюджета тратят миллиарды рублей. В планах Росавтодора к 2035 году сделать Чуйский тракт полностью четырёхполосным. Причем речь идет не только об участке Барнаул-Бийск - также федеральные власти намерены реконструировать дорогу из Новосибирска до столицы Алтайского края.

А какие дороги на Алтае еще аварийные?

По итогам 2021-2023 годов на дорогах Алтайского края зарегистрировано 6851 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых погибло 712 человек, пострадало - 8981. Среднекраевая тяжесть последствий составила 7,34 погибших на 100 раненых.

На дорогах регионального или межмуниципального значения зарегистрировано 1528 учетных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 292 человека и ранено 2160. Среднекраевая тяжесть последствий составила 11,67 погибших на 100 раненых.

Подробнее о статистике ДТП в регионе смотрите в большой инфографике amic.ru.