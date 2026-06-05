Начало положено. В Алтайском крае приступили к капремонту трех районных поликлиник

Это первые объекты, которые модернизируют по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь"

05 июня 2026, 07:15, ИА Амител

Дмитрий Попов в ходе выездного совещания / Фото: Минздрав Алтайского края

Поликлиники Тальменской, Троицкой и Залесовской ЦРБ начали капитально ремонтировать в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов уже провел выездные совещания на всех трех объектах. Каждый из них будут ремонтировать в течение двух лет — такой протяженный по времени план нужен для того, чтобы на период работ оказание помощи не прекращалось. Не упасть в качестве — главный приоритет, подчеркнул глава ведомства.

О том, какими будут обновленные поликлиники и какие еще объекты капитально ремонтируют по нацпроекту, — в материале amic.ru.

Поликлиники сделают современными

На капремонт трех объектов выделили почти 160 млн рублей — это средства как федерального, так и краевого бюджетов.

Так, стоимость работ в Троицкой ЦРБ составит порядка 43,6 млн рублей, в Залесовской ЦРБ — около 59,8 млн рублей, а в Тальменской ЦРБ — почти 55,7 млн рублей.

На 2026 год на объектах запланированы демонтажные работы, ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и вентиляции, устройство полов. Уже в следующем году в зданиях поликлиник будут устанавливать оконные блоки и перегородки, а также проводить внутреннюю отделку помещений. Итогом работ должны стать современные медицинские помещения, которые отвечают всем современным стандартам.

В ходе выездных совещаний Дмитрий Попов попросил подрядчиков разработать реальные сетевые графики всех работ и строго их придерживаться. Министр подчеркнул, что жители районов должны видеть, что капремонт идет по плану.

«Объект большой и очень важный для населения. Жители Тальменского района будут сами контролировать ход и качество ремонта, поэтому подрядной организации предстоит работать максимально прозрачно и строго по графику», — сказал глава ведомства в Тальменке.Все объекты должны сдать уже в 2027-м. Срок сдачи поликлиники в Залесовском районе — 30 сентября, в Троицком — 30 июня, а в Тальменском — 31 марта.

Выездное совещание в Троицкой ЦРБ / Фото: Минздрав Алтайского края

Всю помощь на время ремонта сохранят

Попов подчеркнул, что жители не только должны быть оповещены о ходе ремонтных работ, но и четко понимать, как в этот период будет организована медицинская помощь. Остановить работу районной поликлиники невозможно, поэтому в каждом случае были разработаны временные решения, определены места для кабинетов терапевтической и неотложной помощи.

Эти решения должны быть удобными как для пациентов, так и для медиков, настаивает министр.

«Надо заблаговременно объяснять людям суть предстоящего ремонта и схему организации медпомощи во время их проведения. Пусть пациентов временно будут принимать в непривычных помещениях — это не должно становиться причиной для недовольства. Нужно продумать грамотную и понятную навигацию, регулярно оповещать население о ходе работ, своевременно реагировать на обращения», — сказал глава регионального Минздрава. Выездное совещание в Тальменской ЦРБ / Фото: Минздрав Алтайского края

Капремонтов будет много

Это лишь начало большой работы, которую региональный Минздрав будет проводить в рамках новой программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" до 2030 года. За этот период на улучшение медицинской инфраструктуры будет направлено порядка 5 млрд рублей.

Если в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Алтайском крае активно строили новые объекты, то теперь будут заниматься капремонтами уже существующих. Ранее Дмитрий Попов уже напоминал, что за последние несколько лет в регионе привели в порядок все детские поликлиники. Теперь же взялись за взрослую сеть.

«Все детские поликлиники в крае мы уже отремонтировали. А взрослые — вы сами видите, что они в разном состоянии. На 2026–2030 годы у нас запланирован капитальный ремонт 21 поликлиники в крае. На это будет направлен основной пул всех средств — 3,1 млрд рублей», — рассказывал министр.Впрочем, и без новых объектов не обойдется. Со следующего года начнут возводить ФАПы и врачебные амбулатории — 56 таких объектов появится в селах Алтайского края. Общая сумма — более 660 млн рублей.

Кроме того, будут закуплены новое медицинское оборудование и мобильные комплексы.

Кстати, в этом году продолжают достраивать и несколько больниц, которые начали возводить в рамках прежнего нацпроекта и продолжают в рамках нового. В 2026-м будут сданы в эксплуатацию поликлиники в Смоленском и Зональном районах, а в 2027-м — межрайонная поликлиника в Камне-на-Оби и новый корпус поликлиники № 9 в Барнауле.