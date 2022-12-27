Начинающие предприниматели взяли в банке «Открытие» 141 млн рублей под 0%

Общая сумма таких кредитов, выданных российскими банками, составила 789 млн рублей

27 декабря 2022, 17:35, ИА Амител

Фото: Банк «Открытие»

Банк «Открытие» стал участником льготной программы по поддержке малого бизнеса в мае 2022 года. За это время здесь предоставили столичным предпринимателям более 141 млн рублей. C учетом субсидирования ставки они получили кредиты под 0% годовых.

Сниженная ставка будет действовать в течение года, при этом кредит выдают на срок до трех лет. Максимальная сумма — 5 млн рублей. Воспользоваться предложением могут представители малого и среднего бизнеса из любых отраслей экономики. Главное условие — заемщик должен быть зарегистрирован как налогоплательщик в Москве не более 12 месяцев назад.

Кредит можно направить на пополнение оборотных средств или покупку оборудования, недвижимого имущества. Также его можно взять на оплату аренды или ремонта помещений, выплату заработанной платы сотрудникам и иные расходы на развитие бизнеса. При этом залога от клиента не требуют, а поручителем по каждому кредиту становится город, субсидируя часть процентной ставки.

Банк реализует льготную программу совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы при поддержке столичного Фонда содействия кредитованию малого бизнеса.