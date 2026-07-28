Бразильский карнавал. Как "Агро-Мастер" удивил гостей Всероссийского дня поля

Компания не только показала технику, но и устроила для аграриев яркую площадку в бразильском стиле

28 июля 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFGmDhiR

"Агро-Мастер" на Всероссийском дне поля в 2026 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае завершился Всероссийский день поля — одно из главных событий аграрного сезона. На площадку приехали сельхозпроизводители, поставщики техники, представители заводов, эксперты и гости из разных регионов страны. Участие в выставке приняла и компания "Агро-Мастер", у которой была одна из самых заметных площадок события. Здесь не просто выставили технику — пространство превратили в яркую зону в бразильском стиле: с танцами, шоу барменов, мастер-классами, розыгрышем призов и поездки в Бразилию. Такой формат выбрали неслучайно: "Агро-Мастер" активно работает с латиноамериканским производителем техники Jacto ("Джакто"), которую уже хорошо знают сибирские аграрии.

Бразильский акцент и серьезные переговоры

Площадка "Агро-Мастера" стала одной из самых больших и громких на выставке. Здесь было много музыки, движения и живого общения. Но за праздничной атмосферой стояла вполне деловая задача — показать технику, собрать на одной площадке производителей и аграриев, обсудить сервис, поставки, запчасти и работу в новом сезоне.

На День поля приехали представители нескольких заводов-партнеров. Они общались с клиентами, рассказывали о новых моделях и отвечали на вопросы тех, кто выбирает технику не по картинке, а по будущей работе в поле.

Специалист-эксперт компании "Агро-Мастер" Александр Потапов отметил, что для компании алтайская выставка имеет особое значение.

«Всероссийский день поля на Алтае для нас особенно важен, потому что это один из наших основных регионов. Сегодня это уже не просто место презентации техники. Это место встречи с теми, с кем мы работаем годами», — рассказал он.

По словам Потапова, задача компании на таких встречах — не просто продать технику, а сохранить доверие аграриев. Многих клиентов здесь уже воспринимают как партнеров и друзей, поэтому разговор часто идет не с нуля, а с понимания хозяйства, его задач и прошлых сезонов.

"Агро-Мастер" на Всероссийском дне поля в 2026 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Партнеры, новинки и техника для сезона сельхозработ

На площадке выставили около 12 единиц техники разных брендов. Среди них — самоходные опрыскиватели и разбрасыватели Jacto ("Джакто"), комбайн New Holland ("Нью Холланд)", жатка и самоходная косилка MacDon ("МакДон"), тракторы YTO ("ЮТО"), телескопический погрузчик Dieci ("Диечи"), канадское прицепное оборудование Омского завода Salford ("Селфорд"), а также шатер с запасными частями и двигателями и китайским навигационным оборудованием AllyNav ("Алинав").

Одним из центральных партнеров стал бразильский производитель сельхозтехники и аграрных решений Jacto. Среди ключевых машин бренда на площадке показывали самоходный опрыскиватель Jacto Uniport ("Юнипорт") 4530 и разбрасыватель Jacto Uniport 5030 NPK. Техника компании ценится за производительность, простоту в работе и надежность.

Директор по маркетингу иностранной компании Вандерсон Тоста поблагодарил официального дистрибьютора за приглашение и отметил, что на Алтае получилось устроить "кусочек Бразилии".

«Очень приятно осознавать, что так далеко от Бразилии, здесь, в Сибири, был организован такой праздник. Спасибо компании за сотрудничество, поддержку и партнерство», — сказал он.

Отдельно компания представила технику Salford. В этом году у завода — премьера: новая культиваторная часть с монодисками, которую разработали с учетом запросов современных сельхозпроизводителей.

"Агро-Мастер" на Всероссийском дне поля в 2026 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Техника, запчасти и сервис

"Агро-Мастер" работает с 1991 года. За это время компания стала крупным поставщиком техники (продав более 3500 единиц), а также запчастей (сейчас на складах более 963 тыс. единиц) и сервисных услуг. Сегодня офисы дистрибьютора есть в 12 регионах России. Компания предлагает тракторы, жатки, опрыскиватели, погрузчики и другие машины от ведущих производителей, поставляет оригинальные и аналоговые запчасти, развивает сервис и направление точного земледелия.

«Секрет не только в технике, но и в сервисе и запасных частях. Как мы сформируем склад, как обучим сервисную службу, так техника и будет работать в поле», — отметил руководитель алтайского подразделения "Агро-Мастера" Сергей Башков.

Компания делает ставку на людей и сервисную команду. У "Агро-Мастера" более 150 автомобилей, которые работают на закрепленных территориях и выезжают на ремонт. В Алтайском крае это особенно важно: здесь ежегодно продают около 100 единиц самоходной техники, которую затем нужно запускать, обслуживать, настраивать и сопровождать по гарантии.

Фермер не остается один на один с высокой стоимостью техники. Для покупки доступны разные финансовые инструменты: льготные инвестиционные кредиты, программы агролизинга и другие варианты, которые помогают подобрать решение под возможности конкретного хозяйства.

Когда техника должна работать здесь и сейчас

Для аграриев техника — это не выставочный экспонат, а инструмент, от которого зависит сезон. По словам Сергея Башкова, особенно это касается опрыскивателей: они похожи на "скорую помощь" для поля и должны выходить тогда, когда нужны.

Сейчас хозяйства все чаще смотрят на широкозахватные машины, мощные тракторы, комбайны и опрыскиватели с большими емкостями. Причина проста: механизаторов не хватает, а сроки работ остаются сжатыми. Поэтому техника должна делать больше за меньшее время.

Даже бензиновые сложности, по словам Сергея Башкова, не отменяют обязательств перед клиентами. Сервисная служба заранее накапливает топливо для выездов, чтобы помогать хозяйствам в срок.

«Пока не было такого случая, чтобы мы куда-то не выехали — будь причиной топливный кризис или что-то еще. Мы всегда на поддержке», — отметил он.

В этом и заключался главный смысл площадки "Агро-Мастера" на Дне поля. Бразильский карнавал привлек внимание, но за яркими танцами, музыкой и розыгрышами стоял серьезный разговор о технике, сервисе и доверии. Потому что в аграрном бизнесе важны не только красивые машины на выставке, но и то, как они потом работают в поле — каждый день, без пауз и оправданий.

ООО "Агро-Мастер"

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