Артист повредил ногу

18 сентября 2024, 07:33, ИА Амител

Дмитрий Нагиев / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пострадал во время спектакля "Кыся" в театре МДМ, пишет "МК".

Во время первого акта Нагиев повредил голень. Он дождался антракта и срочно запросил помощи врачей. Те поставили ему обезболивающее и даже хотели госпитализировать, но ехать в клинику Дмитрий отказался.

58-летний артист заявил, что его долг – закончить выступление перед зрителями. В итоге он снова вышел на сцену и доиграл спектакль, а затем уехал домой.

Ранее Нагиев уже испытывал дискомфорт в другой ноге из-за роли кота-сердцееда – актер вынужден прыгать и активно передвигаться по сцене. В этом амплуа он выступает уже 20 лет.