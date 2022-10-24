Немецкие учёные заявили о лабораторном происхождении коронавируса
Исследователи опубликовали выводы в виде препринта, но рецензий пока не получили
24 октября 2022, 15:49, Никита Черников
Группа учёных из ФРГ заявила о свидетельствах лабораторного происхождения коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал n-tv.
«Наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса», — заявил соавтор исследования Валентин Бруттель.
Свои выводы учёные опубликовали в виде препринта, но пока он не получил научных рецензий.
Ранее учёные из США создали вариант ковида с 80-процентной смертностью у мышей.
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