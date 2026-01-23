Названа официальная причина аварийной посадки рейса Пхукет — Барнаул

Проблемы с датчиком давления масла, перебои в работе двигателя и потеря тяги заставили экипаж запросить экстренную посадку в Китае

23 января 2026, 16:46, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Официальной причиной аварийной посадки самолета рейса Пхукет – Барнаул 23 января стали неполадки с датчиком давления масла и последующая потеря тяги двигателя. Об этом сообщила аэродромная служба китайского аэропорта Ланьчжоу, где и приземлился Boeing 757 авиакомпании Azur Air.

На борту находились 238 пассажиров, никто не пострадал. Сейчас авиакомпания прорабатывает варианты возврата людей в Россию резервным бортом, а в Ланьчжоу направляются авиатехники и необходимые запчасти для ремонта.

Напомним, рейс ZF-2998 авиакомпании Azur Air вылетел с опозданием и примерно через четыре часа полета объявил аварийный код 7700. Boeing благополучно приземлился в Ланьчжоу.

Ранее издание Shot сообщало, что причиной инцидента стал отказ двигателя, из-за чего экипажу пришлось вырабатывать топливо в воздухе, делая круги над аэропортом перед посадкой.