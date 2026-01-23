Названа официальная причина аварийной посадки рейса Пхукет — Барнаул
Проблемы с датчиком давления масла, перебои в работе двигателя и потеря тяги заставили экипаж запросить экстренную посадку в Китае
23 января 2026, 16:46, ИА Амител
Официальной причиной аварийной посадки самолета рейса Пхукет – Барнаул 23 января стали неполадки с датчиком давления масла и последующая потеря тяги двигателя. Об этом сообщила аэродромная служба китайского аэропорта Ланьчжоу, где и приземлился Boeing 757 авиакомпании Azur Air.
На борту находились 238 пассажиров, никто не пострадал. Сейчас авиакомпания прорабатывает варианты возврата людей в Россию резервным бортом, а в Ланьчжоу направляются авиатехники и необходимые запчасти для ремонта.
Напомним, рейс ZF-2998 авиакомпании Azur Air вылетел с опозданием и примерно через четыре часа полета объявил аварийный код 7700. Boeing благополучно приземлился в Ланьчжоу.
Ранее издание Shot сообщало, что причиной инцидента стал отказ двигателя, из-за чего экипажу пришлось вырабатывать топливо в воздухе, делая круги над аэропортом перед посадкой.
17:02:47 23-01-2026
База: если двигатель правильно не обслуживать - он паламаица прямо в небе
00:29:25 24-01-2026
Гость (17:02:47 23-01-2026) База: если двигатель правильно не обслуживать - он паламаица... Если очень пАвезёт, то паламацца может на земле при запуске.
17:10:03 23-01-2026
Падение давления масла , зарегистрированное датчиком, не причина, а следствие неисправности двигателя, что скажет любой автомобилист
17:28:35 23-01-2026
Старый гость (17:10:03 23-01-2026) Падение давления масла , зарегистрированное датчиком, не при... у меня датчик сломался и мигал на холостых, оказалось дело в датчике, давление было в норме.
17:48:56 23-01-2026
автомобилист (17:28:35 23-01-2026) у меня датчик сломался и мигал на холостых, оказалось дело в... Ты не самолёт. В воздухе у тебя очко будет мигать на холостых.
00:35:13 24-01-2026
Гость (17:48:56 23-01-2026) Ты не самолёт. В воздухе у тебя очко будет мигать на холосты... Он не пишет какой датчик, может датчик давления в шинах мигал??), а давление в двигателе в норме))) так бывает, тут спецы широчайшего профиля и высочайшей компетенции.
19:17:39 23-01-2026
автомобилист (17:28:35 23-01-2026) у меня датчик сломался и мигал на холостых, оказалось дело в...
Официальной причиной аварийной посадки самолета рейса Пхукет – Барнаул 23 января стали неполадки с датчиком давления масла и последующая потеря тяги двигателя.
Читайте внимательно : СНАЧАЛА датчик, ПОТОМ - двигатель ( последующая потеря тяги)
17:44:22 23-01-2026
Старый гость (17:10:03 23-01-2026) Падение давления масла , зарегистрированное датчиком, не при... Именно так, всё шиворот навыворот.