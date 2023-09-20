Названы причины взрыва в жилом доме в Балашихе

В технадзоре указали на утечку газа, а следователи рассматривают ряд версий

20 сентября 2023, 18:21, ИА Амител

Фото: BAZA

Причиной взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе стала утечка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службе технадзора.

Очевидцы, которые пообщались с корреспондентом агентства, заявили, что утечка могла произойти в квартире, в которой никто не жил.

Сейчас следователи рассматривают ряд причин происшествия. Как рассказала представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, среди них также неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с приборами.

Напомним, газ взорвался примерно в 08:20 утра, в этот момент многие жители еще спали. Повреждения получили не менее 10 квартир, самые серьезные разрушения на третьем, четвертом и пятом этажах.

Во время разбора завалов на группу спасателей обрушилась стена. Под ней оказались три сотрудника МЧС, два из них погибли. Общее число погибших выросло до шести.