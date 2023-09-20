НОВОСТИПроисшествия

Названы причины взрыва в жилом доме в Балашихе

В технадзоре указали на утечку газа, а следователи рассматривают ряд версий

20 сентября 2023, 18:21, ИА Амител

Фото: BAZA
Фото: BAZA

Причиной взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе стала утечка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службе технадзора.

Очевидцы, которые пообщались с корреспондентом агентства, заявили, что утечка могла произойти в квартире, в которой никто не жил.

Сейчас следователи рассматривают ряд причин происшествия. Как рассказала представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, среди них также неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с приборами.

Напомним, газ взорвался примерно в 08:20 утра, в этот момент многие жители еще спали. Повреждения получили не менее 10 квартир, самые серьезные разрушения на третьем, четвертом и пятом этажах.

Во время разбора завалов на группу спасателей обрушилась стена. Под ней оказались три сотрудника МЧС, два из них погибли. Общее число погибших выросло до шести.

Взрыв газа Происшествия
Читайте также в сюжете: Взрыв газа в Балашихе

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

07:56:55 21-09-2023

неисправность газового оборудования --- в связи с диверсией?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров