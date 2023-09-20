Два спасателя погибли при обрушении стены в Балашихе

Еще трое госпитализированы

20 сентября 2023, 16:47, ИА Амител

Два сотрудника МЧС погибли при повторном обрушении стены в Балашихе, трое госпитализированы, сообщает Telegram-канал Shot.

"Количество погибших в результате ЧП выросло до шести: четыре жителя дома (три женщины и мужчина) и два спасателя", – говорится в сообщении.

Стена девятиэтажного дома обрушилась на группу спасателей во время поисковых работ. Упала она на то место, где были заблокированы бетонными плитами женщина с пятилетней дочкой. После этого их крики прекратились, об их судьбе пока неизвестно.

Напомним, газ взорвался примерно в 08:20 утра, в этот момент многие жители еще спали.