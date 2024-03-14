Алтайские депутаты просят ограничить скорость электросамокатчиков до скорости ежика

А еще они хотят обязать любителей "железных коней" надевать шлем

14 марта 2024, 15:30, ИА Амител

Электросамокат / Фото: unsplash.com

Депутаты Алтайского Заксобрания попросят федеральное правительство ввести ограничения для владельцев электросамокатов и велосипедов. По задумке депутатов, скорость передвижения первых должна быть ограничена 8 км/ч. Документ рассмотрят на мартовской сессии АКЗС, сообщил в телеграм-канале вице-спикер парламента Денис Голобородько.

По словам депутата, "сейчас, в середине марта, тема не актуальна, но с приходом весны количество наездов на пешеходов и травм, которые получают любители самокатов, увеличивается".

Только за прошлый год в регионе зарегистрировано 30 "самокатных" ДТП, в которых пострадали более 30 человек, 11 из них – дети, сообщил Голобородько.

"Вопрос не раз поднимали на разных уровнях, в разных регионах, в прошлом году изменили технические стандарты на федеральном уровне. Вместе с коллегами из ГУ МВД по Алтайскому краю проработали предложения по внесению поправок в ПДД", – пояснил он.

Поправки коснутся так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ), проще говоря – самокатов, гироскутеров, моноколес и других.

Что предлагают алтайские депутаты?

запретить электросамокатчикам (и пользователям других СИМ) передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам со скоростью выше 8 км/ч. Сейчас ограничения по скорости в правилах дорожного движения нет;

обязать велосипедистов и электросамокатчиков использовать велошлем. Его нужно будет надевать при передвижении по велодорожкам, проезжей части или обочине. Сейчас ограничение должны соблюдать только водители мопедов;

обязать водителей велосипедов, мопедов и СИМ иметь при себе светоотражающие элементы. Сейчас такое требование действует только вне населенных пунктов.

По словам депутата, "поправки в полной мере не смогут снять все острые вопросы по теме электросамокатов и подобных средств передвижения, но позволят обеспечить большую безопасность для всех участников дорожного движения".