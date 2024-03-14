Алтайские депутаты просят ограничить скорость электросамокатчиков до скорости ежика
А еще они хотят обязать любителей "железных коней" надевать шлем
14 марта 2024, 15:30, ИА Амител
Депутаты Алтайского Заксобрания попросят федеральное правительство ввести ограничения для владельцев электросамокатов и велосипедов. По задумке депутатов, скорость передвижения первых должна быть ограничена 8 км/ч. Документ рассмотрят на мартовской сессии АКЗС, сообщил в телеграм-канале вице-спикер парламента Денис Голобородько.
По словам депутата, "сейчас, в середине марта, тема не актуальна, но с приходом весны количество наездов на пешеходов и травм, которые получают любители самокатов, увеличивается".
Только за прошлый год в регионе зарегистрировано 30 "самокатных" ДТП, в которых пострадали более 30 человек, 11 из них – дети, сообщил Голобородько.
"Вопрос не раз поднимали на разных уровнях, в разных регионах, в прошлом году изменили технические стандарты на федеральном уровне. Вместе с коллегами из ГУ МВД по Алтайскому краю проработали предложения по внесению поправок в ПДД", – пояснил он.
Поправки коснутся так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ), проще говоря – самокатов, гироскутеров, моноколес и других.
Что предлагают алтайские депутаты?
- запретить электросамокатчикам (и пользователям других СИМ) передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам со скоростью выше 8 км/ч. Сейчас ограничения по скорости в правилах дорожного движения нет;
- обязать велосипедистов и электросамокатчиков использовать велошлем. Его нужно будет надевать при передвижении по велодорожкам, проезжей части или обочине. Сейчас ограничение должны соблюдать только водители мопедов;
- обязать водителей велосипедов, мопедов и СИМ иметь при себе светоотражающие элементы. Сейчас такое требование действует только вне населенных пунктов.
По словам депутата, "поправки в полной мере не смогут снять все острые вопросы по теме электросамокатов и подобных средств передвижения, но позволят обеспечить большую безопасность для всех участников дорожного движения".
15:53:56 14-03-2024
Так-то ёжики быстро бегают... Поймать трудно
16:12:14 14-03-2024
Больше неровностей на тратуарах. Пешеход перешагнет.
16:30:36 14-03-2024
Автохлам свой запретите - воняет.
16:51:56 14-03-2024
Занести в реестр... Ввести права.. И фару на лобешник...
17:33:36 14-03-2024
Как-то неприлично рассказывать про депутатов разные слова, тем более, что все их (слова) знают. Поэтому я не буду. Но хотелось бы понять логику, при которой на скорости 8км/час велосипедисту необходим шлем. Если я еду по шоссе, скорость колеблется от 10 до 60 км/час, и шлем мне жизненно необходим без всяких обладателей депутатских штанов. создаётся полное впечатление, что кто-то собрался в заксобрании исключительно для высасывания из пальца (или откуда там) всевозможных запретов. Как в той песне бюрократа "разве ж я хоть что-то разрешил..."
08:46:50 15-03-2024
Гость (17:33:36 14-03-2024) Как-то неприлично рассказывать про депутатов разные слова, т... Читать внимательно не пробовала?
обязать велосипедистов и электросамокатчиков использовать велошлем. Его нужно будет надевать при передвижении по велодорожкам, проезжей части или обочине.
А там не будет ограничения в 8 км/ч
12:19:21 15-03-2024
Гость (17:33:36 14-03-2024) Как-то неприлично рассказывать про депутатов разные слова, т... исключительно для высасывания из пальца (или откуда там) за это они получают денежку. И очень неплохую,в сравнении с их зарплатой.
18:46:40 14-03-2024
зачем дебилоидам- электросамокатчикам шлем? это окружающим нужна защита от них.
20:54:51 14-03-2024
Фара (светодиодная, линзованная и ОЧЕНЬ яркая) есть абсолютно на всех самокатах (шеринговых в том числе), кроме совсем уж игрушечных, которые и так ползают со скоростью беременной улитки. Жёсткое ограничение целесообразно в пешеходной зоне, в парках каких. В Москве, да и в других городах, целые зоны выделяют. И безопасно становится, и колени явно дольше проживут. Вне таких зон у шеринговых самокатов ограничение в 25 км/ч. А больше и не надо. Выше 20 км/ч ехать уже страшно. Некоторые ~дебилоиды~ ездят со скоростью потока (50 - 70 км/ч!) и хорошо если без подружки/наследника/бременских музыкантов. Просто кандидаты на премию Дарвина.
12:23:45 15-03-2024
На ум приходят велодорожки и пр. блага цивилизации.