Не накрути. Как организаторы "Народного знака качества" следят за честностью голосования

Предупреждение участников о недопустимости искусственного завышения результатов

23 октября 2025, 08:15, ИА Амител

Статуэтка "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До 6 ноября 2025 года в Алтайском крае на сайте народныйзнаккачества.рф проходит голосование в масштабной премии "Народного знака качества". Многие участники активно пользуются возможностью призывать партнеров и клиентов поддержать их в борьбе за звание народной компании. Но некоторые пытаются накручивать голоса. Это недопустимо, предупреждают организаторы.

Для обеспечения прозрачности процесса голосования в рамках премии действуют строгие меры контроля. Специальный отдел, состоящий из экспертов в области цифровых технологий, внимательно следит за активностью на сайте. Они предупреждают, что компании, использующие недобросовестные методы, такие как накрутка голосов с помощью ботов или массовых аккаунтов, рискуют быть исключенными из конкурса. И это прописано в положении о конкурсе.

На платформе народныйзнаккачества.рф предусмотрены как автоматические, так и ручные проверки на предмет подозрительных действий. В случае выявления нарушений накрученные голоса будут аннулированы, а компании получат предупреждения.

В рамках голосования в 2025 году уже были зафиксированы подозрительные всплески активности. Например, в номинации "Медицинский центр". Однако несколько тщательных проверок показали, что компания-участник действительно получила большое количество голосов за короткий отрезок времени. Это связано с размещениями призывов к голосованию в соцсетях. Подобные действия не запрещены. Каждый участник имеет право агитировать за себя в СМИ, соцсетях, на сайте и через другие каналы коммуникации.

Организаторы подчеркивают, что участие в премии – это не только возможность получить признание, но и шанс продемонстрировать свою репутацию среди клиентов. Но не накрутками, а честной работой.

Напомним, что за неделю до завершения голосования промежуточные результаты будут скрыты, а имена победителей объявят 18 ноября на торжественной церемонии.