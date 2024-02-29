Продолжат реконструировать и школы: программу капремонта планируют завершить к 2030 году

29 февраля 2024, 17:26, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

В России с 2025 года начнется масштабная программа капитального ремонта детских садов. Об этом объявил президент страны Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что многие детские сады были построены еще в советское время, а потому нуждаются в капремонте. Российское правительство начнет выделять миллиарды на эти цели.

Кроме того, продолжит действовать и программа капремонта школ. По словам Путина, в обновлении нуждается порядка 18 тысяч образовательных учреждений. Отремонтировать их планируют до 2030 года. После этого поддерживать состояние школ будут в плановом режиме, отметил президент.

"В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 млрд рублей", – сказал Путин. Он также анонсировал и строительство новых школ. По словам Владимира Путина, в быстрорастущих городах школы вынуждены работать в три смены, поскольку мест не хватает. В ближайшие годы в таких населенных пунктах появится около 150 дополнительных школ.

Кроме того, школы планируют оборудовать медицинскими кабинетами. По словам Путина, сейчас они есть лишь в 65% образовательных учреждений.