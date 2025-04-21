Не только с неба. Барнаульцы пожаловались на протекающие крыши домов, трамваев и ТЦ

Жители краевой столицы спасаются от потопов тазами и зонтами

21 апреля 2025, 14:10, ИА Амител

Фото: "В курсе 22", "Инцидент Барнаул", Barnaul 22

21 апреля из-за проливного дождя в Барнауле начали протекать крыши многоэтажек, трамваев и одного торгового центра. Соответствующими фотографиями и видео поделились очевидцы в социальных сетях.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", осадки застали барнаульцев в трамвае маршрута № 7. Со слов горожан, вода капала почти по всему периметру крыши вагона.

"Выходя из дома, не забывайте брать зонтики и своевременно их открывать в трамвае!" – комментируют ситуацию подписчики сообщества.

Аналогичную проблему участники Telegram-канала заметили в ТЦ "Юность". Как утверждают барнаульцы, второй этаж торгового центра заставлен ведрами. При этом "под водой" оказался еще и первый этаж.

Также о сложной ситуации в жилых домах сообщают подписчики сообществ Barmaul 22 и "В курсе 22". Жители ул. Советской Армии, 50а, корпус 2, и ул. Юрина, 246, рассказали, что от дождевой воды, которая попадает в квартиры из-за протекающих крыш, они спасаются тазами и тряпками.

Напомним, в Барнауле вечером 20 апреля начался проливной дождь. Он продлился до утра 21 апреля и вылил на город почти месячную норму осадков, из-за чего дороги сковали девятибалльные пробки.

В связи с ситуацией, впоследствии сложившейся на дорогах, движение транспорта временно ограничили по улице Христенко, в районе пересечения с Павловским трактом и по улице Малахова. Скопление воды также наблюдается на ряде других улиц: кроме "моря" на Попова затопило ул. Пролетарскую, Партизанскую, 8 Марта, бульвар 9 Января. Огромные лужи также есть на пересечении улиц Северо-Западной и Исакова, на проспекте Строителей.