Город в воде. Фоторепортаж с затопленных улиц Барнаула
На улице с утра сегодня можно было перемещаться только в резиновых сапогах
21 апреля 2025, 12:20, ИА Амител
Утро понедельника встретило жителей Барнаула настоящим водным коллапсом. Дождь, не прекращавшийся всю ночь, превратил улицы и дворы города в бурные реки и глубокие озера.
По данным городской метеостанции, только за последние 12 часов в Барнауле выпало 26 мм осадков. Стоит учесть, что апрельская норма для краевой столицы составляет 27 мм. Фактически за одну ночь на город обрушилось 96% месячного объема влаги.
Пешеходы вынуждены искать обходные пути или проявлять чудеса ловкости, перепрыгивая огромные, разлившиеся на всю ширину тротуаров лужи. Дороги превратились в каналы – автомобилистам приходится либо рисковать, форсируя глубокие водные преграды, либо искать объезды. Некоторые машины не выдерживают испытания водой и глохнут посреди импровизированных рек.
Городские службы работают в усиленном режиме, но стихия оказалась слишком сильной. В частности, из-за высокого уровня воды полностью перекрыто движение транспорта на проблемном участке – пересечении улицы Христенко и Павловского тракта. Также сообщается о значительном затоплении улицы Малахова и других районов города.
12:26:00 21-04-2025
То в воде, то в грязи.
12:29:36 21-04-2025
Он (12:26:00 21-04-2025) То в воде, то в грязи. ... рождаемся - живем - в землю.
пока больше других вариантов нет
12:40:55 21-04-2025
гигачад:
Ливень хлынул вдруг стеной грозовой,
И потоки улиц бурно вспучились.
Машины плывут, словно флот морской
—Барнаулу стихия улыбнулась!
Шалит вода средь асфальта дорожек,
Хватаясь за бамперы легковушек.
А город шутливо лишь разводит плечи:
«Вот снова натворил дождик шалостей!»
13:27:49 21-04-2025
машины асфальт и грязная вода. Ни одного куста. Выглядит как отвратительный город
14:22:47 21-04-2025
Хоть песок немного смоет
21:39:10 21-04-2025
Гость (14:22:47 21-04-2025) Хоть песок немного смоет... Ага щазз по Челюскинцев вечером песчаные бури уже дуют)) В ямах вода по бугру песок летит как в пустыне.
14:29:11 21-04-2025
Гость (14:22:47 21-04-2025) Хоть песок немного смоет... Это вряд ли. Его сейчас в "косы" намоет, а там где были лужи, там все им покроет...
14:33:25 21-04-2025
данная фотоподборка - отличное доказательство эффективности работы наших градоначальников
16:32:26 21-04-2025
R22 (14:33:25 21-04-2025) данная фотоподборка - отличное доказательство эффективности ... Более чем.
15:54:37 21-04-2025
А завтра ночью -5 ! Берегитесь пыльники на ШРУСАХ !