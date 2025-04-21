Город в воде. Фоторепортаж с затопленных улиц Барнаула

На улице с утра сегодня можно было перемещаться только в резиновых сапогах

21 апреля 2025, 12:20, ИА Амител

Барнаул после апрельского дождя / Фото: amic.ru

Утро понедельника встретило жителей Барнаула настоящим водным коллапсом. Дождь, не прекращавшийся всю ночь, превратил улицы и дворы города в бурные реки и глубокие озера.

По данным городской метеостанции, только за последние 12 часов в Барнауле выпало 26 мм осадков. Стоит учесть, что апрельская норма для краевой столицы составляет 27 мм. Фактически за одну ночь на город обрушилось 96% месячного объема влаги.

Пешеходы вынуждены искать обходные пути или проявлять чудеса ловкости, перепрыгивая огромные, разлившиеся на всю ширину тротуаров лужи. Дороги превратились в каналы – автомобилистам приходится либо рисковать, форсируя глубокие водные преграды, либо искать объезды. Некоторые машины не выдерживают испытания водой и глохнут посреди импровизированных рек.

Городские службы работают в усиленном режиме, но стихия оказалась слишком сильной. В частности, из-за высокого уровня воды полностью перекрыто движение транспорта на проблемном участке – пересечении улицы Христенко и Павловского тракта. Также сообщается о значительном затоплении улицы Малахова и других районов города.