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Город в воде. Фоторепортаж с затопленных улиц Барнаула

На улице с утра сегодня можно было перемещаться только в резиновых сапогах

21 апреля 2025, 12:20, ИА Амител

Барнаул после апрельского дождя / Фото: amic.ru

Утро понедельника встретило жителей Барнаула настоящим водным коллапсом. Дождь, не прекращавшийся всю ночь, превратил улицы и дворы города в бурные реки и глубокие озера.

По данным городской метеостанции, только за последние 12 часов в Барнауле выпало 26 мм осадков. Стоит учесть, что апрельская норма для краевой столицы составляет 27 мм. Фактически за одну ночь на город обрушилось 96% месячного объема влаги.

Пешеходы вынуждены искать обходные пути или проявлять чудеса ловкости, перепрыгивая огромные, разлившиеся на всю ширину тротуаров лужи. Дороги превратились в каналы – автомобилистам приходится либо рисковать, форсируя глубокие водные преграды, либо искать объезды. Некоторые машины не выдерживают испытания водой и глохнут посреди импровизированных рек.

Городские службы работают в усиленном режиме, но стихия оказалась слишком сильной. В частности, из-за высокого уровня воды полностью перекрыто движение транспорта на проблемном участке – пересечении улицы Христенко и Павловского тракта. Также сообщается о значительном затоплении улицы Малахова и других районов города.

Барнаул фоторепортажи

Комментарии 10

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Он

12:26:00 21-04-2025

То в воде, то в грязи.

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Мусик

12:29:36 21-04-2025

Он (12:26:00 21-04-2025) То в воде, то в грязи. ... рождаемся - живем - в землю.
пока больше других вариантов нет

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Musik

12:40:55 21-04-2025

гигачад:

Ливень хлынул вдруг стеной грозовой,
И потоки улиц бурно вспучились.
Машины плывут, словно флот морской
—Барнаулу стихия улыбнулась!

Шалит вода средь асфальта дорожек,
Хватаясь за бамперы легковушек.
А город шутливо лишь разводит плечи:
«Вот снова натворил дождик шалостей!»

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Гость

13:27:49 21-04-2025

машины асфальт и грязная вода. Ни одного куста. Выглядит как отвратительный город

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Гость

14:22:47 21-04-2025

Хоть песок немного смоет

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гость

21:39:10 21-04-2025

Гость (14:22:47 21-04-2025) Хоть песок немного смоет... Ага щазз по Челюскинцев вечером песчаные бури уже дуют)) В ямах вода по бугру песок летит как в пустыне.

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Гость

14:29:11 21-04-2025

Гость (14:22:47 21-04-2025) Хоть песок немного смоет... Это вряд ли. Его сейчас в "косы" намоет, а там где были лужи, там все им покроет...

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R22

14:33:25 21-04-2025

данная фотоподборка - отличное доказательство эффективности работы наших градоначальников

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Гость

16:32:26 21-04-2025

R22 (14:33:25 21-04-2025) данная фотоподборка - отличное доказательство эффективности ... Более чем.

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Гость

15:54:37 21-04-2025

А завтра ночью -5 ! Берегитесь пыльники на ШРУСАХ !

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