Небольшие дожди и +13. Какая погода ждет Алтайский край 22 мая
Порывы ветра достигнут 14 м/с
22 мая 2026, 06:00, ИА Амител
Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru
До +13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 22 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +8...+13 градусов. Преимущественно без осадков, местами по юго-востоку небольшие дожди. Ветер северный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле ожидается +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 4–9 м/с.
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