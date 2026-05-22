Небольшие дожди и +13. Какая погода ждет Алтайский край 22 мая

Порывы ветра достигнут 14 м/с

22 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

До +13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 22 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +8...+13 градусов. Преимущественно без осадков, местами по юго-востоку небольшие дожди. Ветер северный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 4–9 м/с.