Небольшие дожди и штормовые порывы. О погоде в Алтайском крае 2 мая

В предгорных и восточных районах местами сохранится временный снежный покров

02 мая 2024, 06:00, ИА Амител

Капли на стекле / Фото: unsplash.com

Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя ожидаются в Алтайском крае днем 2 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На дорогах в утренние часы местами гололедица, в предгорных и восточных районах местами сохранится временный снежный покров. Ветер юго-западный, 14-19 м/с, местами порывы до 24 м/с.

В Барнауле от +9 до +11 градусов. Временами дождь. Ветер 14-19 м/с.