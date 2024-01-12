Небольшой снег и до -19. О погоде в Алтайском крае 12 января

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

12 января 2024, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -14 до -19 градусов ожидается в Алтайском крае днем 12 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По югу местами ожидается от -8 до -13 градусов. В отдельных районах небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -14 до -16 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.