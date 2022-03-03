«Дом-представитель» построят в спальном районе Барнаула на месте вырубленной рощи

Проект дома на ул. Сиреневой, 52 / Фото: «Сибирский проспект»

16-этажный дом с большим количеством трёхкомнатных квартир возведут в квартале 2009 в Барнауле. Инвестором проекта выступает компания «Союз», которая в конце 2021 года приобрела земельный участок за 15 млн рублей и уже подготовила его для работ. Так, в конце февраля на площадке вырубили рощу сосен и берёз. Эскизы жилого дома, который возведут в квартале, девелопер презентовал на градостроительном совете 3 марта. Комиссия нашла в проекте недочёты, однако всё равно утвердила.

Каким будет дом?

Многоквартирный дом возведут на ул. Сиреневой, 52, в квартале 2009 (ограничен ул. Балтийской, Северным Власихинским проездом, ул. Сергея Ускова и Сиреневой). Здание будет окружено двумя ЖК: «Матрёшки» и «Адмирал». Справа от участка ведётся строительство спортивного комплекса.

Дом, рассчитанный на 474 квартиры, будет панельным, из пяти подъездов. Как отметил архитектор компании-разработчика «Сибирский проспект», большая часть квартирофонда — это крупногабаритное жильё.

«52% всех квартир — однокомнатные, остальные — двух- и трёхкомнатные. Был проведён анализ в ЖК „Времена года“, „Адмирал“, „Шестой квартал“, там нет трёхкомнатных квартир в продаже. Поэтому „Союз“ впервые решил увеличить количество трёхкомнатных квартир, повысив комфортность дома», — сообщил архитектор.

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На площадках рядом с домом авторы запроектировали 324 машино-места.

«Дополнительно вдоль квартальных проездов мы предлагаем выполнить парковочные „карманы“, озеленить их и благоустроить. Они будут предназначены для детского садика и школы: проезды и дороги [в микрорайоне] предусмотрены, а вот „карманы“ и парковки — нет», — отметил проектировщик.

Фасады жилого дома выполнены в пастельных, мягких тонах: это нечто среднее между внешними видами домов в ЖК «Адмирал» и «Матрёшки», сообщил архитектор. Так, авторы использовали серый, жёлтый, коричневый, голубой оттенки.

«Дорогих фасадов здесь не будет, это простой, лаконичный фасад», — сказал архитектор.

«Незаметный» дом

Выбранное цветовое решение в первую очередь и раскритиковали члены градсовета. По мнению замдиректора «Архитектуры города Барнаула» Сергея Боженко, лучше отказаться от тёмных оттенков, в которые окрашены первые три этажа здания.

«В градостроительстве есть понятие „архитектура на уровне глаз“. Это первые два-три этажа, на которые дизайнеры должны обращать особое внимание и делать архитектуру более эстетичной. С какой целью вы первые три этажа красите то ли в грязно-серый, то ли в грязно-коричневый цвет?» — спросил он.

Специалист компании «Сибирский проспект» пояснил: так задумали архитекторы, чтобы жилой дом не казался чужим в этом квартале и не затерялся в нём.

«Если сделать его (дом, — прим. ред.) полностью в пастельных тонах, его вообще видно не будет».

Ещё одной претензией комиссии было то, что дворовые площадки со всех сторон окружены парковочными местами. Эксперты предложили авторам рассмотреть строительство подземного паркинга, чтобы избежать скопления транспорта во дворе.

«Вопрос о подземной парковке поднимался после победы в аукционе. В квартале 2009 (ЖК „Адмирал“) есть подземная парковка, мы её возводили в 2015 году. Более половины парковочных мест не проданы, она стоит полупустой, люди не пользуются. Когда машина стоит 200-500 тыс. рублей, парковку за 500 тыс. рублей не покупают. Её можно сделать, но целесообразности нет: мы и так всё обеспечиваем нормативами», — объяснил проектировщик.

Радикальные способы

Г-образная форма дома и освещённый двор — удачное решение, отметили члены градсовета. В целом, заметил Сергей Боженко, ЖК не претендует на какой-то особый статус — это типовой многоквартирный дом. Поэтому архитектор предложил согласовать проект с учётом всех замечаний.

«Жилой дом можно трактовать как дом-представитель, типовое сооружение, без больших претензий на архитектурную выразительность. Проект можно согласовать, но при условии, что цветовое решение будет в корне переработано и авторы уйдут от отвратительной тёмной покраски нижних этажей», — отметил он.

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Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников предложил вместо парковок во дворе возвести открытые многоуровневые паркинги. Это экономически выгодно, уверен эксперт.

«Скопление парковок во дворе не соответствует требованиям. Ещё более жёсткие нормы установлены к расстоянию от парковок до детских игровых площадок и зон отдыха. В этой части проблему нужно решать каким-то радикальным способом. Если люди не идут „под землю“, можно ведь строить открытые площадки, этажерки, без наружных ограждающих конструкций. Это позволит решать проблему бюджетным способом и освободить дворовую территорию. Авторам надо подумать», — сказал Четошников.

Отдать первые этажи дома под коммерческие объекты предложил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв. По его мнению, торговые объекты и предприятия в сфере услуг необходимы жильцам будущего ЖК.

«На первом этаже нужно предусмотреть размещение объектов обслуживания населения, как это сделано в квартале 2036 (квартал также застраивает компания „Союз“, — прим. ред.), а на участке нужно предусмотреть площадку для выгула домашних животных. Я хочу получить также нормативно-правовое обоснование размещения парковочных площадок в границах участка, что всё соответствует нормативам градостроительного проектирования», — сказал Воробьёв.

В результате проект согласовали, а все замечания проектировщики устранят в рабочем порядке.

Что известно об участке?

Подготовка участка на ул. Сиреневой, 52 под строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Землю на ул. Сиреневой, 52, выставили на торги в ноябре 2021 года. На аукцион в конце декабря заявились крупные барнаульские застройщики: «Алгоритм», «Жилищная инициатива», «Союз», а также фирма «Вертикаль», которую представлял Денис Краев (директор «Вира-Строй»), и «Мой сервис». В результате площадку за 102 млн рублей приобрела компания «Союз».

В конце февраля на участке, где запроектирован дом, вырубили берёзово-сосновый лес. Он появился стихийно, никто его не сажал. Деревьям было уже несколько десятков лет, а потому эту зелёную зону барнаульцы использовали как территорию для отдыха. Организованных парков и скверов в микрорайоне не предусмотрено.