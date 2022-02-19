ФОК среди новостроек. Как в Барнауле планируют за девять месяцев построить новый спорткомплекс

Физкультурно-оздоровительный центр, который собирались строить в парке имени Ленина в Барнауле, и из-за которого разгорелся большой скандал, в итоге появится на улице Сиреневой, рядом с новыми жилищными кварталами, выросшими в Индустриальном районе буквально за несколько лет. А заработает он в январе 2023 года. Ориентировочная стоимость строительных работ составит около 160 миллионов рублей. Большую часть денег на ФОК выделили из федерального бюджета. Ещё около 20% вложит частная компания «Иносиб», которая после завершения стройки будет управлять спортивным объектом на протяжении 10 лет. Накануне старта строительства площадку, где «вырастет» ФОК, посетил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев и рассказал, кто будет заниматься там и можно ли успеть возвести спорткомплекс за девять месяцев.

Каким будет ФОК на Сиреневой?

Сейчас в Барнауле в рамках проекта «Спорт — норма жизни» возводят сразу три три типовых спорткомплекса. За основу проекта взяли пример ФОКов в Воронеже, где построили уже восемь аналогичных комплексов. Причём все три объекта строят в рамках концессионного соглашения. На улице Сиреневой партнёром стала компания «Иносиб». Её руководитель — Михаил Жданов, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса Алтайского края.

«Чем хороша концессия — мы не несём расходы на фонд оплаты труда и на коммуналку. При этом половина времени будет коммерческим, половина — бесплатным. Сам объект передаётся в управление бизнесу на 10 лет. Этого срока хватит, чтобы окупить затраты», — сообщил Алексей Перфильев.

Стоимость строительства изначально должна была быть около 131 миллиона рублей. Однако из-за космического взлёта цен на стройматериалы объект теперь обойдётся примерно в 160 миллионов рублей.

По словам министра спорта Алексея Перфильева, место для ФОКа предложили власти Барнаула. Изначально объект должны были возводить в парке имени Ленина. Однако после возмущения общественников, которые отказались пожертвовать 400 деревьев даже ради новых чемпионов, глава города Вячеслав Франк договорился с министерством перенести ФОК в район новостроек. Планируется, что объект сдадут к январю 2023 года. Не исключено, что ФОК на Сиреневой станет центром для единоборств. Впрочем, по наполнению комплекса власти ещё не определились.

Руководитель компании «Иносиб» Михаил Жданов рассказал, что сдать объект попытаются вовремя. На возведение ФОКа понадобится девять месяцев. Сейчас вокруг площадки установили забор, очистили территорию от снега. В апреле разроют котлован, начнут делать фундамент. Каркас комплекса будет готов в середине лета, а уже потом его будут обшивать специальными сэндвич-панелями. Внутри помещения будет универсальный игровой зал площадью 1166 квадратных метров и тренажёрный зал площадью 248 квадратных метров. Бесплатное время для детей в игровом зале планируется предоставлять с 10:00 до 16:00, в тренажёрном зале — с 12:00 до 16:00.

А вот трибуны в спорткомплексе не запланированы. Это означает, что там вряд ли будут проходить крупные соревнования краевого уровня. Для этого в Барнауле есть спорткомплекс «Победа», открытый в 2014 году.

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Какие ещё спортивные объекты возводят в Алтайском крае?

Сразу несколько. Так, например, на улице Взлётной в Барнауле возводят Центр для смешанных единоборств. Общая площадь здания — около 1,2 тысячи квадратных метров. Строить его начали в октябре 2021 года. Сейчас уже полностью готов металлический каркас, рабочие проводят внутри коммуникации. В будущем объект предстоит обшить сэндвич-панелями, а вокруг провести благоустройство. Летом 2022 года его планируют завершить.

Также в Барнауле строят физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе «Лабиринт» — сейчас он готов примерно на 30%. Строители уже возвели каркас здания и скоро приступят к обшивке сэндвич-панелями. Сдать объект планируется к осени 2022 года. Рядом с будущим комплексом сделают парковку для автомобилей, а также высадят кустарники и деревья. Кто разместится здесь — пока неизвестно. Скорее всего, площадку отдадут под игровые виды спорта.

В городе Бийске в рамках государственно-частного партнёрства строят ледовый дворец рядом со стадионом «Прогресс». Это будет здание размерами 30 на 60 метров, предусмотренное на 250 зрительских мест. Сдать арену планируют к зиме 2022 года. Её стоимость — около 500 миллионов рублей.