«Салаирское кольцо». Новый туристический маршрут разрабатывают в Алтайском крае

Новый автомобильный маршрут скоро предложат для туристов в Алтайском крае. Он пройдёт по живописной местности Алтая и Кузбасса, вдоль Салаирского кряжа*. Сейчас эта территория, несмотря на обилие памятников природы, смотровых площадок и пещер, не пользуется популярностью у жителей региона и его гостей. Однако специалисты заповедника «Тигирекский» и национального парка «Салаир» намерены разработать путеводитель и добиться, чтобы «Салаирское кольцо» включили в программу региональных туроператоров.

Альтернатива Чуйскому тракту

Территория Салаирского кряжа малопопулярна и даже малоизвестна среди жителей Алтайского края. Исследования, которые проводят специалисты заповедника «Тигирекский», говорят о том, что 80% жителей Барнаула вообще не знают о существовании этого природного объекта, сообщил amic.ru замдиректора по развитию туризма заповедника «Тигирекский» Денис Соломахин.

Чтобы на восточную часть региона обратили внимание и отдыхающие, и туроператоры, было предложено создать «Салаирское кольцо». Оно пройдёт по территории Алтайского края и Кемеровской области.

«Идейным вдохновителем маршрута стал сотрудник нацпарка „Салаир“ Алексей Эбель. Именно он предложил этот маршрут. Дело в том, что территория национального парка „Салаир“, который расположен на Салаирском кряже, сложная, практически отсутствует инфраструктура, а в прилегающих населённых пунктах нет мест размещения. Также объекты, которые можно показывать туристам, не описаны или малоизвестны, не хватает информационного наполнения. Поэтому пока турпотока практически нет. Мы решили это исправить», — отмечает Денис Соломахин.

*Салаирский кряж — платообразная возвышенность длиной около 300 км, средняя высота — около 400 метров. Самая высокая вершина Салаира — гора Кивда (618 м). На склонах Салаира нет снежников и горных озёр, однако часто встречаются небольшие живописные таёжные озёра-блюдца. Для сохранения этого уникального объекта, а также всех его экосистем 11 сентября 2020 года был создан национальный парк «Салаир». Территориально он расположен на востоке края вдоль границы с Кузбассом в Заринском, Тогульском, Ельцовском и Солтонском районах. Площадь — 161 тыс. га. Управление возложено на заповедник «Тигирекский».

Сейчас сотрудники заповедника занимаются сбором информации для будущего маршрута: они ищут объекты, которые могут войти в путеводитель и программу туров. Так, в начале мая специалисты обследовали около 20 км троп и таёжных дорог, часть из которых в будущем будут обустроены для экскурсий, туров и мастер-классов на открытом воздухе. Сотрудники заповедника нанесли на карту привлекательные локации, интересные для фотографов и путешественников.

«Мы работаем с местными сообществами административных районов, которые находятся на Салаирском кряже в Алтайском крае, с администрациями, местными жителями, которые хотят заниматься туризмом, но не могут, потому что там нет потока. Работаем с Кемеровской областью, с Гурьевским муниципальным округом, городом Салаиром. Есть устная договорённость, что они также примут участие в создание путеводителя», — говорит Денис Соломахин.

По его словам, маршрут будет автомобильным: сейчас это наиболее популярный способ путешествий по Алтайскому краю и Республике Алтай. При этом туристы, которые уже неоднократно побывали в наиболее известных туристических объектах двух регионов, ищут новые маршруты. Им, считает специалист заповедника, и будет интересно «Салаирское кольцо».

«Люди, которые будут приезжать сначала на автомобилях, узнают из брошюр, путеводителя о существовании парка и различных маршрутов: пеших, сплавных, лыжных. Затем они вернутся к нам в качестве активных туристов. Автомобильные маршруты сегодня самые популярные. Есть раскрученные места, например, Чуйский тракт, но туристы один-два раза съездили и хотят что-то новое, обращаются к нам и спрашивают: „Что ещё можно посмотреть?“ Начинаешь долго объяснять, как проехать, что посмотреть в Салаире. Путеводитель станет для них помощью», — объясняет Соломахин.

Карта для путешественников по Салаирскому кряжу, по плану специалистов заповедника, появится уже в ближайший год.

Где пройдёт и что посмотреть?

«Салаирское кольцо» начинается от города Заринска, далее идёт в сторону сёл Залесово и Пещерка, к северу от которого расположен Пещерский водопад. Он имеет высоту 10 метров и был создан при строительстве автомагистрали Алтай — Кузбасс.

Далее маршрут пролегает по автодороге Алтай — Кузбасс до города Гурьевска Кемеровской области. Здесь туристам предложат посмотреть на Гавриловский памятный камень. Он находится в месте, откуда началась горнорудная промышленность Салаира. Отдыхающие смогут посетить пляжный комплекс «Салаирские плёсы» и Салаирский святой источник с уютной территорией.

В городе Салаир, который расположен в 20 км от Гурьевска, можно посетить местный Дворец культуры. Он был построен в 30-е годы в стиле сталинского ампира и отреставрирован в 2019 году. Во время работ были сохранены все ценные элементы здания.

В нацпарке «Салаир» / Фото: А. Эбель / vk.com/nationalparksalair

Также в Салаире есть парк имени рудознатца Дмитрия Попова с бронзовыми скульптурами, Храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла (один из старейших храмов в Кемеровской области), источник Святой Матроны, расположенный посреди соснового бора.

Находятся в Гурьевском муниципальном округе Гавриловская пещера протяжённостью 280 метров, в которой обитают несколько видов летучих мышей; заброшенная железнодорожная ветка Салаир — Гурьевск, проходящая по живописному ущелью, с каменным мостом.

Затем вдоль Салаирского кряжа дорога, где много смотровых площадок, видовых склонов, идёт до посёлка Кузедеево. Здесь находится Кузедеевский карстовый разлом (т.е. открытая сверху щель) — памятник природы регионального значения. Длина разлома около 100 метров, глубина колеблется от 3 до 10 м.

От Кузедеево маршрут пролегает по территории Алтайского края, через сёла Ельцовка, Тогул, Кытманово туристы возвращаются в Заринск.