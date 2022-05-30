В Барнауле приостановили работы по демонтажу здания речного вокзала

Специализированный застройщик «ВиСКью» по просьбе общественников и активистов приостанавливает работы по демонтажу здания речного вокзала в Барнауле, сообщили amic.ru в строительной компании.

Напомним, объект начали демонтировать 24 мая. Вскоре барнаульские орнитологи рассказали, что вместе со зданием разрушатся гнёзда городских ласточек, а это, как отмечали специалисты, единственное место их гнездования в равнинной части Алтайского края. Об этом писали «Вести Алтай».

В итоге сегодня, 30 мая, застройщик проведёт встречу с орнитологами на территории объекта, где обсудят дальнейшую судьбу птиц.

Гнезда ласточек на Речном вокзале / Фото: «Черное и Белое Барнаул» / vk.com/chb_brn

Напомним, на территории Речного вокзала застройщик планирует возвести комплекс, включающий в себя две жилые 43-этажные башни и общественно-деловые помещения.